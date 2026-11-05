Mourinho: Az AEK fantasztikusan játszott, ez volt a legjobb teljesítményük

B. A. P.B. A. P.
2026.11.05. 08:31
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José Mourinho az Athént méltatta a Real Madrid győzelme után (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Jude Bellingham José Mourinho AEK Athén
Az AEK Athén ugyan fordított a Real Madrid ellen, végül mégis a spanyolok nyertek 3–2-re. A találkozó után a madridi játékosok közül Jude Bellingham a sarkazós góljáról beszélt, míg José Mourinho a görög csapatot méltatta.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt. A labdával és anélkül is komoly veszélyt jelentettek. Fizikailag nagyon erősek és nagyon tehetségesek. Néhányszor sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Nyilvánvaló, hogy idegenben játszani Európában soha nem könnyű” – értékelt Jude Bellingham az UEFA oldalán. A mérkőzés legjobbjának megválasztott angol játékos a sarkazós góljáról is szót ejtett. „Igazából ösztönös volt. Marc Cucurella remek beadást adott, jó helyzetbe kerültem és sikerült végrehajtani az egyetlen megoldást, ami abban a helyzetben eszembe jutott. Szép gól volt.”

José Mourinho, a Real Madrid edzője a Movistarnak nyilatkozott. „Az első mérkőzést az utolsó percben nyertük meg. Természetesen szívesebben nyernék kényelmesebb különbséggel, de ezeket a végső percekben eldőlő mérkőzéseket csak mi tudjuk megnyerni. Mi anélkül, hogy magunkat reklámoznánk, pontosan tudjuk, hogyan kell ezt csinálni. És ha sikerül, az azért van, mert mindannyian érezzük, hogy képesek vagyunk rá. A játékosoknak van bátorságuk. Nagy szerencsém van, hogy ilyen színvonalú játékosaim vannak.”

A 63 éves portugál így folytatta: „Általában azt szokták mondani, hogy az erősebb csapat nem kezdett jól, vagy nem volt csúcsformában. De őszintén megmondom: szerintem az AEK fantasztikusan játszott. A szokásos szintjük felett teljesítettek. Sok mérkőzésüket elemeztük, és ez volt a legjobb teljesítményük. Az első perctől kezdve nagy intenzitással játszottak, megnyerték a párharcokat, labdákat szereztek, és a kontratámadásaik mindig veszélyesek voltak.”

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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
AEK ATHÉN (görög)–REAL MADRID (spanyol) 2–3 (1–1)
Athén, Aja Szofia Stadion, 30 368 néző. Vezette: Mariani (olasz)
AEK ATHÉN: Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Koita, Kairinen (Varga B., 60.), Arriaga, Majer (Zini, 53.) – Gacsinovics (Marin, 60.), Jovics (Zubkov, 88.). Vezetőedző: Marko Nikolics
REAL MADRID: Courtois – Dumfries, É. Militao, Rüdiger, Cucurella (Carreras, 82.) – Bernardo Silva (Valverde, 67.), Camavinga, Jude Bellingham (Espí, 85.) – Y. Diomandé (Endrick, 67.), K. Mbappé, Vinícius Júnior (B. Díaz, 82.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Koita (12.), Pilios (75.), ill. Jude Bellingham (32.), K. Mbappé (78.), Valverde (90+2.)
Kiállítva: Koita (a lefújás után)

 

Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Jude Bellingham José Mourinho AEK Athén
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