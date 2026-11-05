Mourinho: Az AEK fantasztikusan játszott, ez volt a legjobb teljesítményük

„Nagyon nehéz mérkőzés volt. A labdával és anélkül is komoly veszélyt jelentettek. Fizikailag nagyon erősek és nagyon tehetségesek. Néhányszor sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Nyilvánvaló, hogy idegenben játszani Európában soha nem könnyű” – értékelt Jude Bellingham az UEFA oldalán. A mérkőzés legjobbjának megválasztott angol játékos a sarkazós góljáról is szót ejtett. „Igazából ösztönös volt. Marc Cucurella remek beadást adott, jó helyzetbe kerültem és sikerült végrehajtani az egyetlen megoldást, ami abban a helyzetben eszembe jutott. Szép gól volt.”

José Mourinho, a Real Madrid edzője a Movistarnak nyilatkozott. „Az első mérkőzést az utolsó percben nyertük meg. Természetesen szívesebben nyernék kényelmesebb különbséggel, de ezeket a végső percekben eldőlő mérkőzéseket csak mi tudjuk megnyerni. Mi anélkül, hogy magunkat reklámoznánk, pontosan tudjuk, hogyan kell ezt csinálni. És ha sikerül, az azért van, mert mindannyian érezzük, hogy képesek vagyunk rá. A játékosoknak van bátorságuk. Nagy szerencsém van, hogy ilyen színvonalú játékosaim vannak.”

A 63 éves portugál így folytatta: „Általában azt szokták mondani, hogy az erősebb csapat nem kezdett jól, vagy nem volt csúcsformában. De őszintén megmondom: szerintem az AEK fantasztikusan játszott. A szokásos szintjük felett teljesítettek. Sok mérkőzésüket elemeztük, és ez volt a legjobb teljesítményük. Az első perctől kezdve nagy intenzitással játszottak, megnyerték a párharcokat, labdákat szereztek, és a kontratámadásaik mindig veszélyesek voltak.”