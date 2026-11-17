Apróbb bosszúságok érték a Falco együttesét kedden, az Athénba tartó meglehetősen hosszú út alatt, összességében azonban azt lehet mondani, minden rendben ment, a szombathelyiek teljes kerettel megérkeztek a görög fővárosba, és szerdán megpróbálják meglepni a hazaiakat.

A bizonyítási vágy duplán éghet most a sárga-feketékben, hiszen az AEK két hete nyert Vas megyében, ráadásul a Falco szombaton elvesztette hazai veretlenségét is a Honvéd otthonában.

„Jobban játszott a budapesti csapat, megérdemelten nyert. Sokkal inkább mentálisan voltunk fáradtabbak, mint fizikai téren” – mondta még reggel hatkor az Arena Savaria parkolójában, az indulás előtt Marko Csurovics, a szombathelyiek másodedzője, és ezzel át is estünk a kellemetlen témákon.

A magyar bajnok Bécsig buszozott, onnan repült Athénba, bár a gépre vezető folyosón mintegy negyedórát bepréselődve toporogtak az utasok, késve indult a járat. Aztán Görögországba érve még kellett várni, néhány csomag alig került elő, szóval minden csúszott egy kicsit, de nem annyira, hogy Milos Konakov és stábja ne menedzselje megfelelően a délutáni programot. A natúr csirke, rizs és párolt zöldségek alkotta menü elfogyasztása után aztán jöhetett egy szűk óra csendes pihenő, majd némi videózás és indulás az edzés helyszínére.

A Falco immár egy évtizede járja Európát, jól bejáratott rutinja van, a játékosoknak a kedd esti edzésen annyi dolguk volt, hogy kellően felfrissüljenek, igyekezzenek az ellenfél játékából felkészülni és egy kicsit belőjék magukat a belül impozáns, tekintélyt parancsoló, 9000 nézőt befogadására képes Sunel Arénában. Az AEK nyolcszoros görög bajnok, hatszoros kupagyőztes, nyert Kupagyőztesek Európa-kupáját, Saporta-kupát és Bajnokok Ligáját is, és bizony minden diadalt megörökítettek egy-egy zászlóval, amelyek ott lógnak a létesítmény mennyezetéről lefelé.

„Szombaton a Honvéd jól játszott, remek volt a dobóformájuk, nekünk a védekezéssel akadtak gondjaink – mondta Bognár Kristóf, a Falco erőcsatára. – Sok üres helyzetük volt, aztán már akkor is beestek a dobásaik, amikor ott voltunk az arcukba. Sikerült visszakapaszkodnunk, de a Honvédnál mindig volt egy ember, aki továbblendítette a csapatát a holtponton.”

A 32 éves saját nevelésű kosárlabdázó azonban azt is elmondta, a tanulságokat leszűrték, a magyar bajnokit maguk mögött hagyták, most az AEK elleni meccs a fontos.

„Nem volt olyan régen a hazai meccsünk az Athén ellen, vagyis frissek az élmények – folytatta Bognár Kristóf. – Egyénileg nagyon jó összetételű keretről van szó, de még nem értek talán össze igazi csapattá, sok sérüléssel is küzdöttek. Ők az esélyesek, de elkaphatjuk őket akkor, ha ugyanolyan keményen beleállunk a harcba, ahogy két hete Szombathelyen tettük. A lehetőségeinket azonban nagyobb százalékban kell értékesíteni, támadásban kell élesebbnek lennünk.”

Az esti edzés után a vacsoráé és a pihenésé volt a főszerep, nem is lehetett másképp. Egyrészt mérkőzés előtt egyetlen játékos sem indulna el felfedezni Athént, másrészt a helyiek javasolták is, hogy maradjon mindenki a szállodában, hiszen november 17-én hagyományosan megemlékeznek az 53 évvel ezelőtti diák felkelésről és most is benne volt a pakliban, hogy nem mindenhol lesznek békések a megmozdulások.

A Falco küldöttségé mindenesetre békésen, nyugodtan készül az AEK elleni mérkőzésre, remélhetőleg a higgadtság bravúrt eredményez majd szerdán.

A kerete alapján ennek a BL-csoportnak egyértelmű favoritja a görög csapat, amely azonban szenved az idényben. A hazai bajnokságban az elmúlt négy fordulóban mindannyiszor kikapott, a Bajnokok Ligájában két győzelemmel és egy vereséggel áll, de egyáltalán nem áttörhetetlen a páncél rajta… Szombaton például a Lefkadasz nyert a Sunel Arénában 77–73-ra, az AEK A tizedik helyre csúszott vissza a tizennégy csapatos görög ligában. Az athéniak legjobbja a 23 pontig jutó Frank Bartley volt, de rajta kívül csak ketten jutottak két számjegyű pontszámig, támadásban szenvedett a csapat. Nincs jó formában az AEK

FÉRFI KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, C-CSOPORT

4. FORDULÓ

Szerda, 18.00: AEK BC Athén (görög)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY