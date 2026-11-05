Vitális Milán: Bellingham vagy Valverde? Koita!

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
• Athén
2026.11.05. 10:09
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Vitális Milán (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Vitális Milán AEK Athén
A drámai vereség ellenére életre szóló élményben részesítette szenzációs közönségét az AEK FC, melyet győztesként ünnepeltek, amiért így megnehezítették a félelmetes Real Madrid dolgát.

Majdnem megint összejött... A 2002–2003-as idényben a BL-csoportkörben találkozott az AEK és a Real Madrid, meglepetésre mindkét találkozó döntetlen lett (3–3 és 2–2) a címvédő ellen, és ahogy közeledett a 2026-os összecsapás, úgy sejlett fel egyre inkább a helyiekben az akkori, és persze az 1985-ös, UEFA Kupa első fordulós csoda (1–0). Amikor Sztavrosz Piliosz megszerezte a vezetést a hajrában, talán az elképzelhetetlen is megfordult a harmincezer fanatikus (és persze azoknak a tízezrekében is, akik nem jutottak jegyhez) fejében, de a Real Madrid, ha nem is kétgólos hátrányból, de a római kirándulásához hasonlóan (4–3) emlékezetes hajrábeli fordítással győzött. Jude Bellingham varázslatosan játszott, gólja, és Denzel Dumfries Kylian Mbappénak adott gólpasszának előkészítése is élményszámba ment, Federico Valverdétől pedig nem az első, és biztosan nem az utolsó szédületes bombagólt láthattuk.

A görög sajtó, és a szurkolók is végtelenül elégedettek az AEK-kel, José Mourinho és Bellingham is méltatta az athénieket. Az Original 21 ultracsoport előtt végig azt az üzenetet olvashatták a játékosok, hogy csak a bátrak élnek örökké. Az biztos, hogy bátorságból, küzdőszellemből, és hihetetlen taktikai fegyelemből nem volt hiány, de a vastaps, és az éljenzés sem vigasztalta egyébként a hazaiakat, rendkívül csalódottan vonultak végig a vegyeszónán. Általában úgy kellett könyörögni nekik egy-egy válaszért, végül néhányan azért nyilatkoztak egy-egy görög sajtóterméknek. A remekül futballozó Varga Barnabás két óra várakozás után sem érkezett meg (ekkor már az eleinte 50-60 fős tömegből csupán a Nemzeti Sport és még egyetlen élőben közvetítő csatorna volt a helyszínen), így vagy a kéményen át távozott, vagy a legvégsőkig kivárt, hogy ne kérdezze senki. Az első három BL-meccsen egyaránt pályára lépő Vitális Milán nem kapott lehetőséget a Mourinhótól külön dicséretet kapott Marko Nikolicstól, de pizzájával a kezében rendelkezésünkre állt néhány kérdés erejéig.

„Nem tippelgettem, hogy játszom-e vagy sem, készen álltam, ahogy mindig készen állok a bevetésre. Az edző döntését elfogadom, nekem még többet kell dolgoznom, és akkor újra játszhatok. Mindent elmond, hogy a meccs végén csalódott volt a csapat, de őszintén szólva rettentően büszkévé tesz, hogy a tagja lehetek ennek a társaságnak, mert ennyire megküzdött, és megszorongatta a Real Madridot. Ezt a bajnokságban tovább kell vinnünk, és persze a Bajnokok Ligája következő fordulóiban is. Ha így tudunk játszani, minden előfordulhat. Soha életemben nem jártam még ilyen közönség előtt, zseniális volt, ahogy már bőven a kezdés előtt mekkora hangzavart keltettek, és a találkozó közben is hihetetlen érzés volt. Marko Nikolics maximálisan elégedetten értékelt minket, ő is ennek a teljesítménynek a folytatására buzdított minket. S hogy Bellingham vagy Valverde gólja tetszett-e jobban? Koitáé!"

Hat meccsen öt vereség ide vagy oda, a Levadiakosz ellen javíthat a bajnokságban az AEK, viszont a Bajnokok Ligájában a továbbiakban sem lesz könnyű dolga: a szerdán kilenc gólt szerző Como otthonába látogat, majd fogadja a Galatasarayt és a Romát, és Dortmundban fejezi be az alapszakaszt. A remény még mindig él a továbbjutásra a LASK első fordulós legyőzésével, de egyre halványul.

Mit szól José Mourinho méltató szavaihoz?
Ha tőle hallasz ilyet, az hatalmas elismerés, ő a legjobb mind közül. A médiának könnyű befolyásolnia a közvéleményt, de vannak a mai modern edzők, akik nem mindenhol eredményesek, és van Mourinho, aki mindenhol nyer valamit. Mondtam neki, hogy emiatt nagyon tisztelem.

– Mit érez a drámai végjáték után?
Büszkeséget és szomorúságot. A hozzáállás, az erőfeszítés nagyszerű volt, a srácok mindent megtettek, amit lehetett, ez a legfontosabb. Le akartuk győzni a Real Madridot, nem csak jó benyomást kelteni mentünk a pályára. De nincs idő sírni. Ezt egy alapnak kell tekinteni, és kihasználni a jövőben. Többet érdemeltek volna a játékosok, akiknek különleges a kapcsolata a szurkolókkal, ezt minden áron meg kell őrizni. 

– Mit lehetett volna másképp tenni, miközben így is szinte tökéletes teljesítményt nyújtott az AEK?
– Talán, ha kipihentebben érkezünk, de azt hiszem, a Real Madrid második gólja kulcspillanatnak bizonyult. Ha tovább kibírjuk, megnyerjük a meccset. Kurázsival futballoztunk, még 2–2-nél is elszaladhattunk volna egy kontrával. Sajnos mi kaptuk a harmadikat, köszönhetően a madridiak fantasztikus egyéni képességeinek.

Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője a sajtótájékoztatón

 

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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
AEK ATHÉN (görög)–REAL MADRID (spanyol) 2–3 (1–1)
Athén, Aja Szofia Stadion, 30 368 néző. Vezette: Mariani (olasz)
AEK ATHÉN: Brignoli – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Koita, Kairinen (Varga B., 60.), Arriaga, Majer (Zini, 53.) – Gacsinovics (Marin, 60.), Jovics (Zubkov, 88.). Vezetőedző: Marko Nikolics
REAL MADRID: Courtois – Dumfries, É. Militao, Rüdiger, Cucurella (Carreras, 82.) – Bernardo Silva (Valverde, 67.), Camavinga, Jude Bellingham (Espí, 85.) – Y. Diomandé (Endrick, 67.), K. Mbappé, Vinícius Júnior (B. Díaz, 82.). Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Koita (12.), Pilios (75.), ill. Jude Bellingham (32.), K. Mbappé (78.), Valverde (90+2.)
Kiállítva: Koita (a lefújás után)

 

Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Vitális Milán AEK Athén
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