Vitális Milán: Bellingham vagy Valverde? Koita!

Majdnem megint összejött... A 2002–2003-as idényben a BL-csoportkörben találkozott az AEK és a Real Madrid, meglepetésre mindkét találkozó döntetlen lett (3–3 és 2–2) a címvédő ellen, és ahogy közeledett a 2026-os összecsapás, úgy sejlett fel egyre inkább a helyiekben az akkori, és persze az 1985-ös, UEFA Kupa első fordulós csoda (1–0). Amikor Sztavrosz Piliosz megszerezte a vezetést a hajrában, talán az elképzelhetetlen is megfordult a harmincezer fanatikus (és persze azoknak a tízezrekében is, akik nem jutottak jegyhez) fejében, de a Real Madrid, ha nem is kétgólos hátrányból, de a római kirándulásához hasonlóan (4–3) emlékezetes hajrábeli fordítással győzött. Jude Bellingham varázslatosan játszott, gólja, és Denzel Dumfries Kylian Mbappénak adott gólpasszának előkészítése is élményszámba ment, Federico Valverdétől pedig nem az első, és biztosan nem az utolsó szédületes bombagólt láthattuk.

A görög sajtó, és a szurkolók is végtelenül elégedettek az AEK-kel, José Mourinho és Bellingham is méltatta az athénieket. Az Original 21 ultracsoport előtt végig azt az üzenetet olvashatták a játékosok, hogy csak a bátrak élnek örökké. Az biztos, hogy bátorságból, küzdőszellemből, és hihetetlen taktikai fegyelemből nem volt hiány, de a vastaps, és az éljenzés sem vigasztalta egyébként a hazaiakat, rendkívül csalódottan vonultak végig a vegyeszónán. Általában úgy kellett könyörögni nekik egy-egy válaszért, végül néhányan azért nyilatkoztak egy-egy görög sajtóterméknek. A remekül futballozó Varga Barnabás két óra várakozás után sem érkezett meg (ekkor már az eleinte 50-60 fős tömegből csupán a Nemzeti Sport és még egyetlen élőben közvetítő csatorna volt a helyszínen), így vagy a kéményen át távozott, vagy a legvégsőkig kivárt, hogy ne kérdezze senki. Az első három BL-meccsen egyaránt pályára lépő Vitális Milán nem kapott lehetőséget a Mourinhótól külön dicséretet kapott Marko Nikolicstól, de pizzájával a kezében rendelkezésünkre állt néhány kérdés erejéig.

„Nem tippelgettem, hogy játszom-e vagy sem, készen álltam, ahogy mindig készen állok a bevetésre. Az edző döntését elfogadom, nekem még többet kell dolgoznom, és akkor újra játszhatok. Mindent elmond, hogy a meccs végén csalódott volt a csapat, de őszintén szólva rettentően büszkévé tesz, hogy a tagja lehetek ennek a társaságnak, mert ennyire megküzdött, és megszorongatta a Real Madridot. Ezt a bajnokságban tovább kell vinnünk, és persze a Bajnokok Ligája következő fordulóiban is. Ha így tudunk játszani, minden előfordulhat. Soha életemben nem jártam még ilyen közönség előtt, zseniális volt, ahogy már bőven a kezdés előtt mekkora hangzavart keltettek, és a találkozó közben is hihetetlen érzés volt. Marko Nikolics maximálisan elégedetten értékelt minket, ő is ennek a teljesítménynek a folytatására buzdított minket. S hogy Bellingham vagy Valverde gólja tetszett-e jobban? Koitáé!"

Hat meccsen öt vereség ide vagy oda, a Levadiakosz ellen javíthat a bajnokságban az AEK, viszont a Bajnokok Ligájában a továbbiakban sem lesz könnyű dolga: a szerdán kilenc gólt szerző Como otthonába látogat, majd fogadja a Galatasarayt és a Romát, és Dortmundban fejezi be az alapszakaszt. A remény még mindig él a továbbjutásra a LASK első fordulós legyőzésével, de egyre halványul.