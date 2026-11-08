Átrok Belgiumban, Redzic a Salzburgban lőtt gólt, Varga Barnabás fejes góljával nyert az AEK

A görög élvonalban címvédő AEK Athén Varga Barnabással a kezdőcsapatban állt fel a Levadiakosz elleni hazai meccsen, és bár az első félidőben hátrányba került, a második játékrészben tíz percen belül fordított. Előbb Luka Jovics értékesített egy 11-est, majd Varga Barnabás küldött erős fejest a kapuba Mijat Gacsinovics beadásából. Varga a hetedik bajnoki meccsén a hatodik gólját szerezte, az idényben összesen pedig 15 tétmeccsen tíz gólt ért el; a 77. percben sárga lapot kapott, de végigjátszotta a meccset.

VARGA GÓLJA

Az AEK másik magyarja, Vitális Milán csereként állt be a 61. percben. Az AEK emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, miután Razvan Marin a 80. percben piros lapot kapott, de az athéniak 2–1-re győztek, és jelenleg a 3. helyen állnak a tabellán a Panathinaikosz és az Olympiakosz mögött.

A Red Bull Salzburg a szintén magyar válogatott Redzic Damirral a soraiban győzött 4–3-ra a Sturm Graz elleni idegenbeli rangadón, és 2–2-nél, a 67. percben a magyar válogatott támadó góljával szerezte meg másodszor is a vezetést a vendégcsapat; Haris Tabakovic, Yrbe Vertessen és Redzic között alakult ki összjáték, aminek a végén a szélső lerázta a védőjét, Luís Balbót és a kapuba lőtt. A következő hét percben mindegyik gárda szerzett még egy-egy gólt, így alakult ki a végeredmény. Redzic a kilencedik bajnoki meccsén a második gólját szerezte az osztrák élvonalban, ebben az idényben. Csapata egyedüliként veretlen a mezőnyben, és kilenc győzelemmel, három döntetlennel, 30 ponttal a tabella második helyén áll. A listavezető továbbra is a Bolla Bendegúzt foglalkoztató, 33 pontos Rapid Wien. A 3. helyen a BL-szereplő LASK áll, míg a negyedik a 20 pontos Hartberg, amely Pécsi Árminnal a kapuban nyert vasárnap 3–0-ra az Altach ellen.

A SALZBURG GÓLJAI

A belga élvonalban a Zulte-Waregem magyar U-válogatott támadója, Átrok Zalán szerzett gólt a St.-Truiden elleni idegenbeli meccsen: a 14. percben, a tizenhatosnál, középről, jobbal, a bal alsó sarokba lőtt, de akkor már 2–0-ra vezettek a hazaiak, a Sint-Truiden 4–1-re győzött. Átroknak a 11. belga bajnoki meccsén ez volt a negyedik gólja, csapata viszont sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el, és a 14. helyen áll a 18 csapatos mezőnyben. Átrok a 27. percben sárga lapot kapott, a 78. percben pedig, amikorra Youssoupha Mbodji kiállítása miatt tíz emberre fogyatkoztak a vendégek, lecserélték.

AUSZTRIA

Bundesliga

TSV Hartberg–Altach 3–0

Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a meccset.

Sturm Graz–RB Salzburg 3–4

Salzburg: Redzic Damir kezdett, a 67. percben gólt szerzett, a 78. percben lecserélték.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Sint-Truiden–Zulte-Waregem 4–1

Waregem: Átrok Zalán a 14. percben gólt szerzett, a 27.-ben sárga lapot kapott, a 78.-ban lecserélték.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Levadiakosz 2–1

AEK Athén: Varga Barnabás végigjátszotta a meccset, az 55. percben gólt szerzett, a 77. percben sárga lapot kapott; Vitális Milán a 61. percben állt be csereként.

LÉGIÓSAINK TOVÁBBI, VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI

ANGLIA

Premier League

Crystal Palace–Liverpool FC 1–3

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominik kezdett, gólpasszt adott, a 69. percben lecserélték.

Ipswich Town–AFC Bournemouth 1–2

Bournemouth: Tóth Alex sérült, nem nevezték.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szpartak Varna–Arda 3–2

Varna: Major Sámuel kezdett, a 70. percben lecserélték.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Omonia Nicosia 0–2

Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a meccset, az 54. percben sárga lapot kapott.

Omonia Nicosia: Loic Nego sérült, nem nevezték.

APOEL–Arisz 3–1

Arisz: Szakos Bence a kispadon ült, nem állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Viktoria Plzen–Sparta Praha 1–1

Sparta: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is a kispadon ült, nem álltak be.

DÁNIA

Superliga

FC Köbenhavn–Bröndby 1–0

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos kezdett, a 84. percben lecserélték; Németh Hunor a kispadon ült.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ–Groningen 4–3

AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült.

Groningen: Csinger Márk kezdett, a 73. percben lecvserélték.

HORVÁTORSZÁG

HNL

NK Osijek–Hajduk Split 0–1

Osijek: Bakti Balázs a kispadon ült.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Legia Warszawa–Raków Czestochowa 2–4

Raków: Molnár Ádin a 74. percben állt be csereként.

Lech Poznan–Zaglebie Lubin 2–2

Zaglebie: Szabó Levente a kispadon ült.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Freiburg–Union Berlin 2–0

Union: Schäfer András végigjátszotta a meccset.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Estoril–Marítimo – elhalasztva, mert a Marítimo a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt nem tudott elutazni a meccsre.

Marítimo: Szalai Gábor

21.30: Rio Ave–Braga

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Superliga

Sepsi OSK–Voluntari 2–1

Sepsi: Sigér Dávidot nem nevezték.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Villarreal–Getafe 2–0

Villarreal: Gulácsi Péter végig a kapuban állt.

La Liga 2 (II. osztály)

Girona–Almería 0–1

Almería: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.

SVÁJC

Super League

St. Gallen–Lugano 5–0

St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon ült.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Kalmar–Sirius 1–0

Sirius: Vancsa Zalán kezdett, az 55. percben lecserélték.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Crvena zvezda 0–1

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a meccset.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Erzurumspor 2–1

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a meccset.