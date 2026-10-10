Megszenvedett, de nyert a Cegléd ellen a DVTK a női kosár NB I-ben

A vendégek szerdán meglepetésre négy ponttal verték a bajnok Pécset, s bár ezúttal a legutóbb ezüstérmes miskolciakat is nagy csatára késztették, de a találkozó végén a hazaiak ünnepelhettek. A ceglédiektől a válogatott Barnai Judit 15 ponttal 11 lepattanóval, a hazaiaknál a francia Diana Balayera 10 ponttal és 11 lepattanóval, míg a nigériai válogatott Nicole Enabosi 11 ponttal és 10 lepattanóval ért el dupla duplát. A DVTK így három mérkőzés után is veretlen.

A legutóbb bronzérmes, szintén hibátlan Sopron odahaza ütötte ki a Szigetszentmiklóst: a házigazdák több mint kétszer annyi pontot szereztek, mint ellenfelük, végül 107–53-ra nyertek. A soproniaktól öten is két számjegyű ponttal zártak, a legeredményesebb az amerikai Kennedy Todd-Williams volt 27-tel.

A Győr remek harmadik negyedbeli védekezésével alapozta meg a TFSE elleni győzelmét: a Rába-partiak abban a tíz percben mindössze négy pontot kaptak.

A BEAC hazai pályán 26 ponttal nyert a Vasas ellen, a hazaiaknál Drahos Leila 30 ponttal járult hozzá a magabiztos sikerhez.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ

DVTK HUN-THERM–VBW CEKK CEGLÉD 66–60 (10–15, 20–15, 19–12, 17–18)

Miskolc, 1100 néző. V: Goda, Jankovics, Gombos

DVTK: AHO N. 7, Boros J. 5/3, Poczkodi 3/3, ENABOSI 11, Balayera 10/3. Csere: Aho T. 6, KÁNYÁSI 15/6, Szabó F. 5/3, Fárbás Eliza, Smuda 4, Telegdy. Edző: Magyar Gergely

CEGLÉD: Oliveira, Szoboszlai M. 6/6, FARKAS P. 21/12, BICKLE 16/6, Széki-Barnai 15. Csere: Orbán, Varga E. 2, Szerelem-Kobolák, Albert. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–6. 4. p.: 6–6. 7. p.: 8–15. 15. p.: 22–15. 16. p.: 24–23. 24. p.: 41–32. 28. p.: 46–36. 29. p.: 46–42. 35. p.: 57–49. 37. p.: 59–58

Kipontozódott: Szoboszlai M. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Gergely: – Elnézést kérek azoktól, akik végignézték a meccset. Rengeteg helyzetet hagytunk ki, erre pedig válaszokat kell találnunk. Még keressük önmagunkat és a stílusunkat. Tartása persze volt a csapatnak, és végül mindig a győzelem a lényeg.

Földi Attila: – Nehéz mérkőzés volt, mert a szerda-szombat-szerda menetelés miatt a fáradtság is érződött rajtunk. Úgy érzem, hogy többre is volt lehetőségünk, de nem hajtjuk le a fejünket.

SOPRON BASKET–BKG–PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 107–53 (33–15, 31–8, 25–14, 18–16)

Sopron, 500 néző. V: Minár, Jakab, Horváth Cs.

SOPRON: TODD-WILLIAMS 27/3, Friskovec 5/3, Sinka-Pálinkás, TÓTH F. 19/3, JANKOVICS 18. Csere: MARICS 10, ANGYAL 20/6, Rokob 8/6. Edző: Gáspár Dávid

SZIGETSZENTMIKLÓS: Kiss L. 4, Szeitl 11/9, GERGŐ 9/3, Äijänen 10, MADANKOVA 17. Csere: Kiss-Szabó 2, Hévizi, Kékesi. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 4. perc: 11–8. 8. p.: 23–13. 12. p.: 35–17. 15. p.: 41–17. 18. p.: 56–23. 22. p.: 73–25. 25. p.: 78–35. 28. p.: 82–37. 32. p.: 93–37. 35. p.: 98–41. 38. p.: 100–47

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Az egész mérkőzésen megvalósult az a játékstílus, hozzáállás, energia és koncentráltság, amit terveztünk. Természetesen tudnék hibákat találni, a találkozó elején és a végén jobban is figyelhettünk volna, de összességében elégedett vagyok, örülök a győzelemnek!

Horváth Richárd: – Tisztában voltunk a két csapat közötti különbséggel az erőviszonyokat tekintve, de szerettünk volna a saját szintünkön előrelépni, ami sikerült. Sokat kell még dolgoznunk a fizikai erőnkön is. Nem könnyítette meg a helyzetünket, hogy sérülések miatt egy ideje nem tudunk öt ötben edzeni.

TFSE–ETO BASKET 57–75 (21–23, 14–25, 4–21, 18–6)

Csörsz u., 150 néző. V: Cziffra, Gruber, Pozsonyi

TFSE: K. Jackson 9/3, Bernáth 10/6, Gábor 5/3, MÁNYOKY R. 13/3, Reisma 6. Csere: Janzsó 7/3, Vladár 2, Tenyér 3/3, Vígh B., Völgyi L. 2, Szauter, Babay-Bognár. Edző: Laczka Miklós

GYŐR: DÚL P. 19/6, Gálos, Zsebe-Weninger 10/6, SANOGO 13, BYRNE 14/6. Csere: Dempsey-Toney 2, Dúl T. 4, Gaál, PUSZTAI P. 11/3, Rozmán, Ács 2, Baffy. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–7. 8. p.: 17–12. 10. p.: 21–17. 12. p.: 21–29. 15. p.: 29–29. 18. p.: 32–40. 23. p.: 37–52. 28. p.: 39–62. 33. p.: 45–71. 37. p.: 49–75

MESTERMÉRLEG

Laczka Miklós: – Kollektívan kell megoldanunk a problémákat, mind energiaszinten, mind a koncentráltság terén. Ez nagyjából addig sikerült, amíg a kezdő ötös volt a pályán. A Győr érdemeiből mindez semmit nem von le, keményen, harcosan játszott. Fejlődnünk kell a lepattanózásban, az eladott labdák számának csökkentésében, illetve a védekezésünkben tisztázni kell a szerepeket. Voltak jó helyzeteink, azonban a befejezések nem sikerültek, semmi nem akart összejönni.

Hegedűs Péter: – Jól kezdett a TFSE, szükségünk volt néhány percre, amíg felvettük a ritmust védekezésben. A második negyedtől precízebbek voltunk mind védekezésben, mind támadásban. Az utolsó percekkel nem vagyok kibékülve, összességében harminc percig jól teljesítettünk. A TFSE pörgős csapat, megszenvedtünk ellene.

ELTE BEAC ÚJBUDA–VASAS AKADÉMIA 88–62 (22–17, 17–19, 26–12, 23–14)

Gabányi-sportcsarnok, 110 néző. V: Praksch, Kovács N., Téczely

BEAC: Varga S. 7/3, DRAHOS 30/12, DOBÓ 12, SALAMON ZS. 9/3, FISHER 20/6. Csere: D’Angelo 8, Rácz Zs., Dinnyés, Schlégl 2. Edző: Mészáros Vivien

VASAS: Hőgye P. 4, CZIRKOS 9, Szirony 5/3, Kendelényi 8, Kiss A. 10/6. Csere: Johnston 4, MADÁR E. 12/3, Szerencsés 6, Kádár O. 1, Kárpáthegyi, Szoboszlai L. 3/3. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–0. 7. p.: 17–13. 13. p.: 24–26. 16. p.: 34–30. 19. p.: 34–36. 22. p.: 42–40. 27. p.: 57–44. 33. p.: 65–52. 38. p.: 82–58

Kipontozódott: Rácz Zs. (25. p.)

MESTERMÉRLEG

Mészáros Vivien: – Bár a vége sima lett, a mérkőzés egészét nem feltétlenül tükrözi a végeredmény. Nem volt könnyű meccs, ezért is lett több a játékperc néhányaknál. Jól kezdtünk, hatalmas energiával, a lányok mindent megvalósítottak, amit kértünk. Amikor kicsit hátradőltünk, visszakapaszkodott a Vasas, a zónavédekezésére nem találtuk meg az ellenszert a második negyedben. Örülök, hogy a fordulás után meg tudtunk újulni, javultunk védekezésben, és főleg egyénileg jó döntéseket hoztunk a zóna ellen.

Nenad Markovics: – Nem azért érkeztünk, hogy olyan játékot nyújtsunk, mint amilyet a második félidőben mutattunk. Sokat tettünk hozzá a BEAC fantasztikus második félidejéhez. Nem oldottuk meg a megbeszélt feladatokat, nem tiszteltük a játékot kellően. Biztos, hogy valamit változtatnunk kell, ez egyértelmű az előző négy mérkőzés után.