Sima békéscsabai siker az Extraligában

2026.11.04. 21:25
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Fotó: Facebook, BRSE
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röplabda BRSE TFSE női röplabda Extraliga
A Békéscsaba három szettben nyert a TFSE otthonában a női röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai mérkőzésén.

A kubai Greisy Finé 18 ponttal járult hozzá a viharsarkiak sima, 67 perces sikeréhez.

Női röplabda Extraliga, alapszakasz
TFSE-Békéscsaba 0:3 (-11, -14, -11)

A bajnokság állása: 1. Békéscsaba 14 2. Vasas Óbuda 12 3. UTE 12 4. KHG KNRC  11 5. Szent Benedek RA 6 6. MÁV Előre Foxconn 5 7. Fatum Nyíregyháza 2 8. VESC 1 9. TFSE 0

 

röplabda BRSE TFSE női röplabda Extraliga
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