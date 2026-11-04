Sima békéscsabai siker az Extraligában

A Békéscsaba három szettben nyert a TFSE otthonában a női röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai mérkőzésén.
A kubai Greisy Finé 18 ponttal járult hozzá a viharsarkiak sima, 67 perces sikeréhez.
Női röplabda Extraliga, alapszakasz
TFSE-Békéscsaba 0:3 (-11, -14, -11)
A bajnokság állása: 1. Békéscsaba 14 2. Vasas Óbuda 12 3. UTE 12 4. KHG KNRC 11 5. Szent Benedek RA 6 6. MÁV Előre Foxconn 5 7. Fatum Nyíregyháza 2 8. VESC 1 9. TFSE 0
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