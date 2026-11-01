Női kosárlabda NB I: nyolc ponttal nyert Pasaréten a Sopron
A százszázalékos Sopron 60–52-re nyert a továbbra is nyeretlen Vasas Akadémia otthonában a női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.
Masa Jankovic 19, Kennedy Todd-Williams 12 pontot vállalt a soproni sikerből, a fővárosiaknál Czirkos Anna Panka 20 ponttal lett a mezőny legjobbja.
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
Vasas Akadémia–Sopron Basket 52–60 (20–12, 8–19, 14–19, 10–10)
Legfrissebb hírek
Női kosár NB I: a DVTK tíz ponttal nyert az ETO ellen
Kosárlabda
2026.10.25. 19:11