Női kosárlabda NB I: nyolc ponttal nyert Pasaréten a Sopron

L. M., MTIL. M., MTI
2026.11.01. 20:21
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Továbbra is hibátlan a Sopron (Fotó: sopronnasket.com)
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Sopron Basket női kosár női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
A százszázalékos Sopron 60–52-re nyert a továbbra is nyeretlen Vasas Akadémia otthonában a női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

Masa Jankovic 19, Kennedy Todd-Williams 12 pontot vállalt a soproni sikerből, a fővárosiaknál Czirkos Anna Panka 20 ponttal lett a mezőny legjobbja.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
Vasas Akadémia–Sopron Basket 52–60 (20–12, 8–19, 14–19, 10–10)

 

 

Sopron Basket női kosár női kosárlabda NB I Vasas Akadémia
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