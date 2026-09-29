NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2026–2027

A legutóbbi évaddal ellentétben ezúttal nem 12, hanem csak 11 csapat szerepel a női élvonalban, mert papíron ugyan utolsó lett és kiesett a Szigetszentmiklós, a 10. helyen záró Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia nem indult (a másodosztályból a Soproni Darazsak nem akart feljebb lépni, noha helyezése alapján jogosult volt erre).
A 20 fordulós alapszakasz utáni playoffban csak a finálé tart az egyik fél harmadik győzelméig, a többi párharcban két siker is elég. Az alapszakasz utolsó három helyezettje az úgynevezett playoutban küzd a bennmaradásért, ahová viszik magukkal a korábbi eredményeiket, a 11. helyezett kiesik.
Minden találkozón két hazai nevelésű játékosnak végig a pályán kell lennie, kivéve, ha kipontozódás vagy kizáró hibák miatt nem lehetséges. Az alapszakasz minden mérkőzésének első félidejében végig egy hazai nevelésű, 2006. január 1-jén vagy azután született játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A női Magyar Kupa négyes döntőjét március utolsó hétvégéjén rendezik meg, a rá következő héten indul a bajnoki rájátszás.
ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
Szeptember 24.
Győr–ELTE BEAC 88–74
Szeptember 26.
Szekszárd–Pécs 69–59
Vasas–DVTK 40–84
Sopron–Cegléd 90–66
Szeptember 27.
Szigetszentmiklós–Csata 59–81
Szabadnapos: TFSE
2. FORDULÓ
Október 2.
Pécs–Vasas
Október 3.
ELTE BEAC–Szigetszentmiklós
Csata–Győr
TFSE–Cegléd
Október 4.
DVTK–Szekszárd
Szabadnapos: Sopron
3. FORDULÓ
Október 7.
Cegléd–Pécs
Győr–Sopron
Szekszárd–ELTE BEAC
Vasas–Csata
TFSE–Szigetszentmiklós
Szabadnapos: Cegléd
4. FORDULÓ
Október 10.
ELTE BEAC–Vasas
DVTK–Cegléd
Sopron–Szigetszentmiklós
TFSE–Győr
Október 11.
Csata–Szekszárd
Szabadnapos: Pécs
5. FORDULÓ
Október 17.
Csata–Sopron
ELTE BEAC–TFSE
Szigetszentmiklós–DVTK
Vasas–Cegléd
Október 18.
Győr–Pécs
Szabadnapos: Szekszárd
6. FORDULÓ
Október 24.
Sopron–ELTE BEAC
TFSE–Csata
Cegléd–Szekszárd
Október 25.
Pécs–Szigetszentmiklós
DVTK–Győr
Szabadnapos: Vasas
7. FORDULÓ
Október 31.
ELTE BEAC–DVTK
Csata–Pécs
Vasas–Sopron
Szekszárd–TFSE
Szigetszentmiklós–Cegléd
Szabadnapos: Győr
8. FORDULÓ
November 21.
Pécs–ELTE BEAC
Sopron–Szekszárd
TFSE–Vasas
Cegléd–Győr
November 22.
DVTK–Csata
Szabadnapos: Szigetszentmiklós
9. FORDULÓ
November 27.
TFSE–Pécs
November 28.
Csata–Cegléd
Sopron–DVTK
Szekszárd–Szigetszentmiklós
Vasas–Győr
Szabadnapos: ELTE BEAC
10. FORDULÓ
December 5.
Pécs–Sopron
DVTK–TFSE
Cegléd–ELTE BEAC
Szekszárd–Győr
Vasas–Szigetszentmiklós
Szabadnapos: Csata
11. FORDULÓ
December 9.
Csata–ELTE BEAC
DVTK–Pécs
Sopron–TFSE
Szigetszentmiklós–Győr
Vasas–Szekszárd
Szabadnapos: Cegléd
12. FORDULÓ
December 12.
ELTE BEAC–Győr
Csata–Szigetszentmiklós
DVTK–Vasas
Cegléd–Sopron
December 13.
Pécs–Szekszárd
Szabadnapos: TFSE
13. FORDULÓ
December 18.
Vasas–Pécs
December 19.
Győr–Csata
Szekszárd–DVTK
Cegléd–TFSE
December 20.
Szigetszentmiklós–ELTE BEAC
Szabadnapos: Sopron
14. FORDULÓ
Január 2.
ELTE BEAC–Szekszárd
Sopron–Győr
Január 3.
Csata–Vasas
Szigetszentmiklós–TFSE
Január 4.
Pécs–Cegléd
Szabadnapos: DVTK
15. FORDULÓ
Január 9.
Győr–TFSE
Cegléd–DVTK
Vasas–ELTE BEAC
Szekszárd–Csata
Január 10.
Szigetszentmiklós–Sopron
Szabadnapos: Pécs
16. FORDULÓ
Január 23.
Pécs–Győr
DVTK–Szigetszentmiklós
Sopron–Csata
TFSE–ELTE BEAC
Cegléd–Vasas
Szabadnapos: Szekszárd
17. FORDULÓ
Január 30.
ELTE BEAC–Sopron
Csata–TFSE
Szekszárd–Cegléd
Január 31.
Győr–DVTK
Szigetszentmiklós–Pécs
Szabadnapos: Vasas
18. FORDULÓ
Február 20.
Pécs–Csata
Sopron–Vasas
Cegléd–Szigetszentmiklós
TFSE–Szekszárd
Február 21.
DVTK–ELTE BEAC
Szabadnapos: Győr
19. FORDULÓ
Február 27.
ELTE BEAC–Pécs
Csata–DVTK
Győr–Cegléd
Szekszárd–Sopron
Vasas–TFSE
Szabadnapos: Szigetszentmiklós
20. FORDULÓ
Március 5.
Pécs–TFSE
Március 6.
Győr–Vasas
Cegléd–Csata
Március 7.
DVTK–Sopron
Szigetszentmiklós–Szekszárd
Szabadnapos: ELTE BEAC
21. FORDULÓ
Március 13.
ELTE BEAC–Cegléd
Győr–Szekszárd
Sopron–Pécs
TFSE–DVTK
Március 14.
Szigetszentmiklós–Vasas
Szabadnapos: Csata
22. FORDULÓ
Március 20.
Pécs–DVTK
TFSE–Sopron
ELTE BEAC–Csata
Szekszárd–Vasas
Győr–Szigetszentmiklós
Szabadnapos: Cegléd