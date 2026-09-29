NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2026–2027

A legutóbbi évaddal ellentétben ezúttal nem 12, hanem csak 11 csapat szerepel a női élvonalban, mert papíron ugyan utolsó lett és kiesett a Szigetszentmiklós, a 10. helyen záró Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia nem indult (a másodosztályból a Soproni Darazsak nem akart feljebb lépni, noha helyezése alapján jogosult volt erre).

A 20 fordulós alapszakasz utáni playoffban csak a finálé tart az egyik fél harmadik győzelméig, a többi párharcban két siker is elég. Az alapszakasz utolsó három helyezettje az úgynevezett playoutban küzd a bennmaradásért, ahová viszik magukkal a korábbi eredményeiket, a 11. helyezett kiesik.

Minden találkozón két hazai nevelésű játékosnak végig a pályán kell lennie, kivéve, ha kipontozódás vagy kizáró hibák miatt nem lehetséges. Az alapszakasz minden mérkőzésének első félidejében végig egy hazai nevelésű, 2006. január 1-jén vagy azután született játékosnak a pályán kell tartózkodnia. A női Magyar Kupa négyes döntőjét március utolsó hétvégéjén rendezik meg, a rá következő héten indul a bajnoki rájátszás.

ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Szeptember 24.

Győr–ELTE BEAC 88–74

Szeptember 26.

Szekszárd–Pécs 69–59

Vasas–DVTK 40–84

Sopron–Cegléd 90–66

Szeptember 27.

Szigetszentmiklós–Csata 59–81

Szabadnapos: TFSE

2. FORDULÓ

Október 2.

Pécs–Vasas

Október 3.

ELTE BEAC–Szigetszentmiklós

Csata–Győr

TFSE–Cegléd

Október 4.

DVTK–Szekszárd

Szabadnapos: Sopron

3. FORDULÓ

Október 7.

Cegléd–Pécs

Győr–Sopron

Szekszárd–ELTE BEAC

Vasas–Csata

TFSE–Szigetszentmiklós

Szabadnapos: Cegléd

4. FORDULÓ

Október 10.

ELTE BEAC–Vasas

DVTK–Cegléd

Sopron–Szigetszentmiklós

TFSE–Győr

Október 11.

Csata–Szekszárd

Szabadnapos: Pécs

5. FORDULÓ

Október 17.

Csata–Sopron

ELTE BEAC–TFSE

Szigetszentmiklós–DVTK

Vasas–Cegléd

Október 18.

Győr–Pécs

Szabadnapos: Szekszárd

6. FORDULÓ

Október 24.

Sopron–ELTE BEAC

TFSE–Csata

Cegléd–Szekszárd

Október 25.

Pécs–Szigetszentmiklós

DVTK–Győr

Szabadnapos: Vasas

7. FORDULÓ

Október 31.

ELTE BEAC–DVTK

Csata–Pécs

Vasas–Sopron

Szekszárd–TFSE

Szigetszentmiklós–Cegléd

Szabadnapos: Győr

8. FORDULÓ

November 21.

Pécs–ELTE BEAC

Sopron–Szekszárd

TFSE–Vasas

Cegléd–Győr

November 22.

DVTK–Csata

Szabadnapos: Szigetszentmiklós

9. FORDULÓ

November 27.

TFSE–Pécs

November 28.

Csata–Cegléd

Sopron–DVTK

Szekszárd–Szigetszentmiklós

Vasas–Győr

Szabadnapos: ELTE BEAC

10. FORDULÓ

December 5.

Pécs–Sopron

DVTK–TFSE

Cegléd–ELTE BEAC

Szekszárd–Győr

Vasas–Szigetszentmiklós

Szabadnapos: Csata

11. FORDULÓ

December 9.

Csata–ELTE BEAC

DVTK–Pécs

Sopron–TFSE

Szigetszentmiklós–Győr

Vasas–Szekszárd

Szabadnapos: Cegléd

12. FORDULÓ

December 12.

ELTE BEAC–Győr

Csata–Szigetszentmiklós

DVTK–Vasas

Cegléd–Sopron

December 13.

Pécs–Szekszárd

Szabadnapos: TFSE

13. FORDULÓ

December 18.

Vasas–Pécs

December 19.

Győr–Csata

Szekszárd–DVTK

Cegléd–TFSE

December 20.

Szigetszentmiklós–ELTE BEAC

Szabadnapos: Sopron

14. FORDULÓ

Január 2.

ELTE BEAC–Szekszárd

Sopron–Győr

Január 3.

Csata–Vasas

Szigetszentmiklós–TFSE

Január 4.

Pécs–Cegléd

Szabadnapos: DVTK

15. FORDULÓ

Január 9.

Győr–TFSE

Cegléd–DVTK

Vasas–ELTE BEAC

Szekszárd–Csata

Január 10.

Szigetszentmiklós–Sopron

Szabadnapos: Pécs

16. FORDULÓ

Január 23.

Pécs–Győr

DVTK–Szigetszentmiklós

Sopron–Csata

TFSE–ELTE BEAC

Cegléd–Vasas

Szabadnapos: Szekszárd

17. FORDULÓ

Január 30.

ELTE BEAC–Sopron

Csata–TFSE

Szekszárd–Cegléd

Január 31.

Győr–DVTK

Szigetszentmiklós–Pécs

Szabadnapos: Vasas

18. FORDULÓ

Február 20.

Pécs–Csata

Sopron–Vasas

Cegléd–Szigetszentmiklós

TFSE–Szekszárd

Február 21.

DVTK–ELTE BEAC

Szabadnapos: Győr

19. FORDULÓ

Február 27.

ELTE BEAC–Pécs

Csata–DVTK

Győr–Cegléd

Szekszárd–Sopron

Vasas–TFSE

Szabadnapos: Szigetszentmiklós

20. FORDULÓ

Március 5.

Pécs–TFSE

Március 6.

Győr–Vasas

Cegléd–Csata

Március 7.

DVTK–Sopron

Szigetszentmiklós–Szekszárd

Szabadnapos: ELTE BEAC

21. FORDULÓ

Március 13.

ELTE BEAC–Cegléd

Győr–Szekszárd

Sopron–Pécs

TFSE–DVTK

Március 14.

Szigetszentmiklós–Vasas

Szabadnapos: Csata

22. FORDULÓ

Március 20.

Pécs–DVTK

TFSE–Sopron

ELTE BEAC–Csata

Szekszárd–Vasas

Győr–Szigetszentmiklós

Szabadnapos: Cegléd

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