Izgalmas végjátékban nyert a Sopron és a DVTK is a női kosárlabda Európa-kupában

A borsodiak jó kezdés után gyakorlatilag végig kézben tartották a görögök elleni találkozót, de a végjáték így is szoros lett, Boros Júliáék azonban higgadtak maradtak. Szerbiában is csak az utolsó pillanatokban dőlt el a csata, a szlovén Zala Friskovec két büntetője is kellett a soproni győzelemhez.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

I-CSOPORT

UZKK Student Nis (szerb)–Sopron Basket 75–78 (22–15, 17–21, 18–24, 18–18)

E-CSOPORT

Panathlitikosz (görög)–DVTK Hun-Therm 74–77 (17–23, 22–22, 21–24, 14–8)

Szaloniki, 400 néző. V: Iliev (bolgár), Meirson (izraeli), Djekovic (koszovói).

PANATHLITIKOSZ: Syrra 6, MARTISKOVA 21/9, Mistinova 14/12, MARTINEZ 16, ZAHUI 17/3. Csere: Skouma, Prapa, Pantoti, Vaszileu. Edző: Jeorjiosz Velcisztasz

DVTK: Aho N. 4, Aho T. 2, KÁNYÁSI 14/6, Enabosi 10, Balayera 12. Csere: Smuda 6, SZABÓ F. 13/9, BOROS 11/9, Telegdy 5/3. Edző: Magyar Gergely

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–7. 7. p.: 12–11. 15. p.: 28–28. 18. p.: 32–40. 22. p.: 43–45. 26. p.: 51–54. 31. p.: 60–69. 33. p.: 62–72. 36. p.: 69–72. 39. p.: 71–74

MESTERMÉRLEG

Magyar Gergely: – Idegenben győzni sosem egyszerű, ez most helyenként jó játékkal sikerült. Köszönjük a szurkolóinknak a támogatást a helyszínen és otthon is.