Különleges merchandise kollekció Hanga Ádám és Vojvoda Dávid tiszteletére

A két legenda tiszteletére a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége egy exkluzív merchandise kollekcióval készült, hogy a szurkolók méltó módon emlékezhessenek két válogatott ikonunk pályafutására.

A kollekció értékesítéséből származó profitot a játékosok, az MKOSZ és annak partnere, a Sport Merchandise Hungary Kft. jótékony célra ajánlják fel. Hanga Ádám a Baptista Szeretetszolgálat munkáját támogatja az adományával, míg Vojvoda Dávid a Szikra Tehetséggondozó Egyesületet segíti.

Fotó: Girgász Péter (MKOSZ)

A kollekció 2026. július 6-án, a Belgium elleni válogatott mérkőzés napján debütált, azóta a Hunbasket webshopjában érhetők el.

Ezzel a kezdeményezéssel nemcsak két kivételes sportolónk előtt tiszteleg az MKOSZ, hanem lehetőséget biztosít a szurkolóknak is arra, hogy egy különleges emléktárgy megvásárlásával közösen mondjanak köszönetet Hanga Ádámnak és Vojvoda Dávidnak a magyar kosárlabdáért végzett kiemelkedő munkájukért, miközben nemes ügyeket is támogatnak.

Fotó: Girgász Péter (MKOSZ)

Köszönünk mindent, Ádi és Voja!

– fogalmazott az MKOSZ a honlapján.