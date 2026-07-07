Nemzeti Sportrádió

Különleges merchandise kollekció Hanga Ádám és Vojvoda Dávid tiszteletére

2026.07.07. 14:03
null
Fotó: Girgász Péter (MKOSZ)
Címkék
Hanga Ádám MKOSZ Vojvoda Dávid magyar férfi kosárlabda-válogatott
A magyar kosárlabdázás két meghatározó alakja, Hanga Ádám és Vojvoda Dávid lezárta válogatott pályafutását. Két olyan játékostól búcsúzott a nemzeti csapat, aki hosszú éveken át meghatározó szerepet játszott a magyar kosárlabda sikereiben, példaképként inspirálva játékostársakat és szurkolókat egyaránt. (x)

A két legenda tiszteletére a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége egy exkluzív merchandise kollekcióval készült, hogy a szurkolók méltó módon emlékezhessenek két válogatott ikonunk pályafutására.

A kollekció értékesítéséből származó profitot a játékosok, az MKOSZ és annak partnere, a Sport Merchandise Hungary Kft. jótékony célra ajánlják fel. Hanga Ádám a Baptista Szeretetszolgálat munkáját támogatja az adományával, míg Vojvoda Dávid a Szikra Tehetséggondozó Egyesületet segíti.

Fotó: Girgász Péter (MKOSZ)

A kollekció 2026. július 6-án, a Belgium elleni válogatott mérkőzés napján debütált, azóta a Hunbasket webshopjában érhetők el.

Ezzel a kezdeményezéssel nemcsak két kivételes sportolónk előtt tiszteleg az MKOSZ, hanem lehetőséget biztosít a szurkolóknak is arra, hogy egy különleges emléktárgy megvásárlásával közösen mondjanak köszönetet Hanga Ádámnak és Vojvoda Dávidnak a magyar kosárlabdáért végzett kiemelkedő munkájukért, miközben nemes ügyeket is támogatnak.

Fotó: Girgász Péter (MKOSZ)

Köszönünk mindent, Ádi és Voja!

– fogalmazott az MKOSZ a honlapján.

 

Hanga Ádám MKOSZ Vojvoda Dávid magyar férfi kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Vojvoda Dávid: Valamit biztos jól csináltunk Hanga Ádámmal

Kosárlabda
2 órája

Férfi kosár vb-selejtező: megvan a mieink programja a második csoportkörre

Kosárlabda
4 órája

Videó: Hanga és Vojvoda is elköszönt a válogatottól

Kosárlabda
14 órája

A belgák elleni győzelemmel zárta a vb-selejtező első csoportkörét a magyar férfi kosárlabda-válogatott

Kosárlabda
19 órája

Hétfőn búcsúzik két legendánk, Hanga Ádám és Vojvoda Dávid

Kosárlabda
Tegnap, 8:22

Perl Zoltánban pozitív érzések maradtak a finnektől elszenvedett vereség ellenére is

Kosárlabda
2026.07.05. 13:25

Kikapott a finnektől, de továbbjutott a magyar válogatott a férfi kosárlabda-vb-selejtezőben

Kosárlabda
2026.07.03. 22:29

Reuvers nem lép pályára a magyar válogatottban a vb-selejtező júliusi meccsein

Kosárlabda
2026.07.01. 16:58
Ezek is érdekelhetik