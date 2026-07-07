Videó: Hanga és Vojvoda is elköszönt a válogatottól
Két korszakos kosárlabdázójától is elköszönt a hazai szövetség, a magyar válogatott és a közönség a Belgium ellen megnyert, hétfői világbajnoki selejtező előtt. Vojvoda Dávid és Hanga Ádám az M4 Sport kamerája előtt beszélt a nemzeti csapatban eltöltött időszakáról.
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