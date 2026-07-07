Videó: Hanga és Vojvoda is elköszönt a válogatottól

Két korszakos kosárlabdázójától is elköszönt a hazai szövetség, a magyar válogatott és a közönség a Belgium ellen megnyert, hétfői világbajnoki selejtező előtt. Vojvoda Dávid és Hanga Ádám az M4 Sport kamerája előtt beszélt a nemzeti csapatban eltöltött időszakáról.