Gasper Okorn szerint már van eredménye az építkezésnek

– Kezdjük a végén, az utolsó mérkőzéssel! Nem volt egyszerű a már tét nélkül pályára lépő belgákat legyőzni, de a csapat összességében biztosan végezte el a feladatot. Elégedett az első csoportkör zárásával?

– Tudtuk, hogy nem vár ránk könnyű összecsapás, múlt pénteken Belgium a rendkívül erős csapattal felálló franciák ellen is versenyképes volt – válaszolta a magyar válogatott szlovén szövetségi kapitánya, Gasper Okorn. – Nagyobb hibák nélkül játszottak, és korábban a finnektől, illetve tőlünk is szoros mérkőzéseken kaptak ki. Pszichológiai szempontból sem volt egyszerű felkészülni az utolsó találkozóra. Tudtuk, hogy a következő szakasz szempontjából egyáltalán nem mindegy, mi lesz a végeredmény, egy kicsit mégis tartottam tőle, hogy túlságosan megnyugodtunk attól, hogy továbbjutottunk, és valamennyire kényelmesek leszünk. Ezért nagy hangsúlyt fektettünk a finn mérkőzés után a mentális felkészülésre, a taktikai értekezleteken folyamatosan hangsúlyoztuk, maradjunk éberek, kellően agresszívak. Sikerült megfelelően ráhangolódni a székesfehérvári meccsre, nyilván a teljes negyven perc alatt nem tudtuk végig ugyanazt a kvalitást mutatni, de jó munkát végeztek a srácok.

– A utolsó két mérkőzést tekintve milyen képet látunk?

– A finnek elleni múlt pénteki összecsapás után a segítőimmel arról beszéltünk, hogy az első csoportkör egyik legjobb teljesítményét nyújtottuk, ami jó jelnek számított már a belgák elleni találkozó előtt. Megtanultuk a rendszert és a játékosok is elkezdtek hinni abban, hogy elérhetünk szép célokat. Ne felejtsük, az előselejtezőből érkeztünk, amelyben Észak-Macedónia és Románia volt az ellenfelünk, az első csoportkörben pedig csak olyan riválisokkal találkoztunk, amelyek ott voltak a legutóbbi Európa-bajnokságon. Papíron talán nekünk volt a legkevesebb esélyünk, aztán hat meccsen szereztünk három győzelmet. A tavalyi előselejtezős együttesek közül rajtunk kívül csak Horvátország és Ukrajna ért el hasonló eredményeket, amelyek hagyományos kosárlabdanemzetek. Úgyhogy többé-kevésbé mindennel elégedett vagyok, szakaszról szakaszra szépen fejlődtünk.

– Tehát elégedett azzal, ahová eljutott az együttese tavaly nyár óta?

– Inkább visszamennék 2025 februárjáig, amikor legyőztük Eb-selejtezőn Izlandot és Olaszországot, onnantól beszélhetünk arról, hogy az építkezésnek van eredménye. Ne felejtsük el, a vb-kvalifikáció során soha nem tudtunk a legjobbnak vélt összeállításban pályára lépni, mint most például Finnország. Vegyünk egy példát: Nate Reuvers és Golomán György nem szerepelt együtt ugyanazon a mérkőzésen. Biztos vagyok benne, velük a palánk alatt, Meleg Gergővel kiegészülve, még nehezebb lett volna legyőzni minket. Nagyon várjuk, hogy mindenki rendelkezésre álljon, remélem, augusztusban már ezt is megéljük.

– A belgák elleni utolsó mérkőzés szünetében két legenda köszönt el a válogatottól, Hanga Ádám és Vojvoda Dávid. Megfelelő ütemben zajlik a generációváltás?

– Amikor elvállaltam a magyar csapat irányítását, tudtam, hogy eljön ez az idő. Abban biztos voltam, hogy lassú folyamat lesz és bizonyos játékosok egyre nagyobb szerepet kapnak. Nagyon érdekes a keretünk összetétele, izgalmas kosárlabdázóink vannak. Úgy érzem, jó úton járunk.

– Augusztus végén már kezdődik a második csoportkör: 27-én itthon Észtországgal, 30-án idegenben Szlovéniával játszunk. Mik az elvárásai a folytatásban?

– Nincsenek elvárásaim. Ha lennének a következő csoportkör előtt, akkor a végén könnyen csalódhatnék. A régi iskola híve vagyok, tudjuk a csoportot, a menetrendet, aztán megpróbálunk mérkőzésről mérkőzésre haladni. Az első fontos siker, hogy a következő Eb-kvalifikáció előtt nem kell előselejtezőt játszanunk, az olimpiai előselejtezőkben viszont szerepelhetünk. Ezen kívül még mindig versenyben vagyunk a világbajnoki szereplésért, ami szintén fontos.

– Gondolom tudja, hogy a magyar emberek nagyon szeretnek matekozni, számolgatni, hogyan juthatnánk ki egy adott világversenyre?

– Igen, ezt már tudom, de el kell keserítenem a drukkereket: a szövetségi kapitány nem fog kalkulálgatni. Három győzelmet és három vereséget viszünk tovább a következő körbe, augusztusban két mérkőzésünk lesz, amire a lehető legjobban megpróbálunk felkészülni. Még alig ért véget ez a szakasz, de már várom a munka folytatását.

Innen folytatjuk

A második csoportkörben a H jelű kvartett első három helyezettje, Észtország, Szlovénia és Svédország csatlakozik a mieinkhez, a franciákhoz és a finnekhez. Az első körben elért egymás elleni eredményeket mindenki viszi magával, és már csak azokkal játszik, akikkel addig nem találkozott. Így újabb hat forduló után alakul ki a végeredmény, az első három helyezett jut ki a 2027-es világbajnokságra. Az magyar csapat esélyei nem rosszak, hiszen a H-csoportban körbeverték egymást a felek, így ugyanolyan mérleggel állnak, mint a mieink.

A mieink menetrendje az L-csoportban:

Augusztus 27., Miskolc: Magyarország–Észtország

Augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország

November 27.: Svédország–Magyarország

November 30.: Magyarország–Szlovénia

2027. február 25.: Észtország–Magyarország

2027. február 28.: Magyarország–Svédország