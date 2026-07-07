Vojvoda Dávid: Valamit biztos jól csináltunk Hanga Ádámmal

Két korszakos kosárlabdázójától is elköszönt a hazai szövetség, a magyar válogatott és a közönség a Belgium ellen megnyert, hétfői világbajnoki selejtező előtt. Vojvoda Dávid és Hanga Ádám kameránk előtt beszélt a legszebb emlékekről. Golomán Györgyöt és Somogyi Ádámot, a válogatott jelenlegi játékosait pedig arról kérdeztük, hogy mit jelent számukra a két legenda.