Nemzeti Sportrádió

Vojvoda Dávid: Valamit biztos jól csináltunk Hanga Ádámmal

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.07.07. 12:28
null
Címkék
kosárlabda Hanga Ádám Vojvoda Dávid férfi kosárlabda magyar férfi kosárlabda-válogatott
Két korszakos kosárlabdázójától is elköszönt a hazai szövetség, a magyar válogatott és a közönség a Belgium ellen megnyert, hétfői világbajnoki selejtező előtt. Vojvoda Dávid és Hanga Ádám kameránk előtt beszélt a legszebb emlékekről. Golomán Györgyöt és Somogyi Ádámot, a válogatott jelenlegi játékosait pedig arról kérdeztük, hogy mit jelent számukra a két legenda.

 

Kapcsolódó tartalom

Férfi kosár vb-selejtező: megvan a mieink programja a második csoportkörre

Gasper Okorn szövetségi kapitány csapata Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal is találkozik.

A belgák elleni győzelemmel zárta a vb-selejtező első csoportkörét a magyar férfi kosárlabda-válogatott

A mieink így három sikerrel és három vereséggel jutottak tovább, két legenda pedig elbúcsúzott a nemzeti csapattól.

 

kosárlabda Hanga Ádám Vojvoda Dávid férfi kosárlabda magyar férfi kosárlabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Férfi kosár vb-selejtező: megvan a mieink programja a második csoportkörre

Kosárlabda
2 órája

Videó: Hanga és Vojvoda is elköszönt a válogatottól

Kosárlabda
12 órája

Somogyi Ádám: Akár Luka Doncic is Magyarországra érkezhet

Kosárlabda
15 órája

A belgák elleni győzelemmel zárta a vb-selejtező első csoportkörét a magyar férfi kosárlabda-válogatott

Kosárlabda
17 órája

Férfi kosárlabda BL: a második kalapból várja a sorsolást a Falco

Kosárlabda
20 órája

Hétfőn búcsúzik két legendánk, Hanga Ádám és Vojvoda Dávid

Kosárlabda
Tegnap, 8:22

Kosárlabda: svédek elleni győzelem az U20-as női Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.05. 17:07

Perl Zoltánban pozitív érzések maradtak a finnektől elszenvedett vereség ellenére is

Kosárlabda
2026.07.05. 13:25
Ezek is érdekelhetik