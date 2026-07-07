Férfi kosár vb-selejtező: megvan a mieink programja a második csoportkörre

Gasper Okorn szövetségi kapitány csapata miután továbbjutott az augusztusi előselejtezőből, a közvetlen kvalifikációban, novemberben 89–82-re verte meg a tavaly Európa-bajnoki negyedik finneket Szombathelyen, aztán Belgiumban diadalmaskodott 87–85-re, majd Szombathelyen (71–74) és Le Mans-ban (98–79) is kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól, pénteken 85–77-re alulmaradt Helsinkiben, végül hétfőn 85–70-re megverte a belgákat Székesfehérváron. Így 3/3-as mérleggel, harmadikként jutott tovább a G-csoportból a franciák és a finnek mögött, míg a nyeretlen belgák számára véget ért a kvalifikáció.
A következő szakaszban a három továbbjutó csapat a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével került az L-jelű hatosba, ahonnan az első három utazhat majd a világbajnokságra. A H-jelű négyesben – ahol az utolsó játéknap előtt még mind a négy gárdának volt esélye a továbbjutásra – az észtek otthon 75–73-ra megverték a cseheket, míg a szlovénok 88–79-re kikaptak a vendég svédektől, így sajátos módon mind a négy együttes kilenc ponttal zárt. Az egymás elleni összevetésben végül a csehek húzták a rövidebbet, így ők búcsúztak. A mieink számára pedig jó hír, hogy a szintén 3/3-mal végzett észt-szlovén-svéd trió ellen nem indulnak semmilyen hátránnyal a világbajnoki selejtező folytatásában.
A második szakasz hat meccsét augusztus 24. és március 2. között rendezik. A vb-re 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban.
A mieink menetrendje az L-csoportban:
Augusztus 27.: Magyarország–Észtország
Augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország
November 27.: Svédország–Magyarország
November 30.: Magyarország–Szlovénia
2027. február 25.: Észtország–Magyarország
2027. február 28.: Magyarország–Svédország