Férfi kosár vb-selejtező: megvan a mieink programja a második csoportkörre

A következő szakaszban a három továbbjutó csapat a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével került az L-jelű hatosba, ahonnan az első három utazhat majd a világbajnokságra. A H-jelű négyesben – ahol az utolsó játéknap előtt még mind a négy gárdának volt esélye a továbbjutásra – az észtek otthon 75–73-ra megverték a cseheket, míg a szlovénok 88–79-re kikaptak a vendég svédektől, így sajátos módon mind a négy együttes kilenc ponttal zárt. Az egymás elleni összevetésben végül a csehek húzták a rövidebbet, így ők búcsúztak. A mieink számára pedig jó hír, hogy a szintén 3/3-mal végzett észt-szlovén-svéd trió ellen nem indulnak semmilyen hátránnyal a világbajnoki selejtező folytatásában.

A második szakasz hat meccsét augusztus 24. és március 2. között rendezik. A vb-re 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban.

A mieink menetrendje az L-csoportban:

Augusztus 27.: Magyarország–Észtország

Augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország

November 27.: Svédország–Magyarország

November 30.: Magyarország–Szlovénia

2027. február 25.: Észtország–Magyarország

2027. február 28.: Magyarország–Svédország