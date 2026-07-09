Nemzeti Sportrádió

Ismét Szlovéniában edzősködik a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya

2026.07.09. 16:34
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Gasper Okorn (Fotó: Dömötör Csaba)
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Ilirija Gasper Okorn magyar férfi kosárlabda-válogatott
Gasper Okorn, a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya lett a szlovén KK Ilirija vezetőedzője.

A ljubljanai klub honlapja szerint Gasper Okorn szerződése két idényre szól. Az Ilirija a következő szezonban a szlovén bajnokságban és az ABA Liga nevű regionális nemzetközi sorozatban indul.

Az 53 éves Okorn korábban Szlovénián kívül tevékenykedett Litvániában, Lengyelországban, Kuvaitban, Horvátországban, Olaszországban, illetve 2018 és 2021 között a Falco KC Szombathely vezetőedzője volt. A magyar válogatottat 2024 óta irányítja.

 

Ilirija Gasper Okorn magyar férfi kosárlabda-válogatott
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