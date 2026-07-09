Ismét Szlovéniában edzősködik a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya

A ljubljanai klub honlapja szerint Gasper Okorn szerződése két idényre szól. Az Ilirija a következő szezonban a szlovén bajnokságban és az ABA Liga nevű regionális nemzetközi sorozatban indul.

Az 53 éves Okorn korábban Szlovénián kívül tevékenykedett Litvániában, Lengyelországban, Kuvaitban, Horvátországban, Olaszországban, illetve 2018 és 2021 között a Falco KC Szombathely vezetőedzője volt. A magyar válogatottat 2024 óta irányítja.