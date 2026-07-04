Kosárlabda: németek elleni vereség az U20-as női Eb nyitányán

Szombat este megkezdte szereplését az U20-as női kosárlabda-válogatott a korosztály litvániai Európa-bajnokságán.

Magyar Gergely együttese a B csoportban a németekkel találkozott. A mérkőzést a németek kezdték jobban, akik a félidőben 31–17-re vezettek. A folytatásban a mienknek nem sikerült jelentősen csökkenteni a hátrányt,

a meccs 64–50-es német sikerrel ért véget.

A magyar csapatból a 13 pontos Fárbás Eliza volt a legeredményesebb.

Folytatás vasárnap a svédek ellen.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA

B csoport, 1. mérkőzés

Magyarország–Németország 50–64 (12–18, 5–13, 16–10, 17–23)

A mérkőzés jegyzőkönyve



Az U20-as női válogatott kerete:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.



Az U20-as női Eb csoportbeosztása:

A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország

B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG

C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland

D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.Az U20-as női Eb csoportbeosztása:A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, HorvátországB-csoport: Lettország, Svédország, Németország,C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, IzlandD-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium

(Kiemelt képünkön: Fárbás Eliza Forrás: FIBA)