Kosárlabda: németek elleni vereség az U20-as női Eb nyitányán
Az U20-as női kosárlabda-válogatott 14 ponttal kikapott a németektől a korosztály litvániai Eb-jének első csoportmeccsén.
Szombat este megkezdte szereplését az U20-as női kosárlabda-válogatott a korosztály litvániai Európa-bajnokságán.
Magyar Gergely együttese a B csoportban a németekkel találkozott. A mérkőzést a németek kezdték jobban, akik a félidőben 31–17-re vezettek. A folytatásban a mienknek nem sikerült jelentősen csökkenteni a hátrányt,
a meccs 64–50-es német sikerrel ért véget.
A magyar csapatból a 13 pontos Fárbás Eliza volt a legeredményesebb.
Folytatás vasárnap a svédek ellen.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
B csoport, 1. mérkőzés
Magyarország–Németország 50–64 (12–18, 5–13, 16–10, 17–23)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium
B csoport, 1. mérkőzés
Magyarország–Németország 50–64 (12–18, 5–13, 16–10, 17–23)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium
(Kiemelt képünkön: Fárbás Eliza Forrás: FIBA)
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