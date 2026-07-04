Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: németek elleni vereség az U20-as női Eb nyitányán

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2026.07.04. 21:30
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kosárlabda utánpótlás Utánpótlássport.hu
Az U20-as női kosárlabda-válogatott 14 ponttal kikapott a németektől a korosztály litvániai Eb-jének első csoportmeccsén.

Szombat este megkezdte szereplését az U20-as női kosárlabda-válogatott a korosztály litvániai Európa-bajnokságán.

Magyar Gergely együttese a B csoportban a németekkel találkozott. A mérkőzést a németek kezdték jobban, akik a félidőben 31–17-re vezettek. A folytatásban a mienknek nem sikerült jelentősen csökkenteni a hátrányt,

a meccs 64–50-es német sikerrel ért véget.

A magyar csapatból a 13 pontos Fárbás Eliza volt a legeredményesebb.

Folytatás vasárnap a svédek ellen.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
B csoport, 1. mérkőzés
Magyarország–Németország 50–64 (12–18, 5–13, 16–10, 17–23)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium

(Kiemelt képünkön: Fárbás Eliza Forrás: FIBA)

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