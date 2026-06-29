Kosárlabda: továbbra is veretlen az U20-as férfiválogatott az Eb előtt

Mint arról beszámoltunk, újabb két edzőmeccsen nyert a B-divíziós Európa-bajnokságra készülő U20-as férfi kosárlabda-válogatott, amely ezúttal a portugálokkal találkozott, és mindkétszer Forray Gábor tanítványai kerültek ki győztesként a fehérvári találkozókból. Az első mérkőzésen a mieink sima, 81–59-es sikert arattak, majd másnap már szorosabb küzdelemben, 80–79-re verték az ibériai riválist. Ezzel a nemzeti együttesünk továbbra is százszázalékos a közvetlen Eb-felkészülése során, ugyanis egy héttel korábban a magasabban jegyzett, tehát A-divízióban szereplő románokat sikerült két alkalommal is kétvállra fektetni.

Fontos visszajelzést jelentenek ezek a sikerek a felkészülési meccseken, de alapvetően nem ez a lényeg, nem most kell nagyot alkotni, hanem az Eb-n kell majd igazán bizonyítanunk

– mondta Gál Csongor irányító-hátvéd az Utánpótlássportnak. – Mindenesetre, az is igaz, hogy ez négy értékes, önbizalom-növelő győzelem, főleg annak a fényében, hogy ebben az összeállításban, ezzel a szakmai stábbal ezek volt az első edzőmeccseink együtt. Eddig remekül tudunk együttműködni, jól játszunk együtt, kiváló tudjuk egymást segíteni a pályán és azon kívül is, szóval jó hangulatban telik a munka, és egy összetartó társaság alakult csapaton belül. Mindjárt az elején sikerült lefektetni a játékbeli alapelveket, a csapaton belüli szerepeket, a figurákat, illetve a mentalitásbeli elvárásokat is.

Hál'istennek sok kiváló játékosunk van, az egyéni képességek terén jól állunk, ugyanakkor ez nem fordul át egyénieskedésbe, és nem megy a csapatjáték kárára, hanem tudjuk ezt hasznosan kamatoztatni kollektívaként. Azon leszünk, hogy ezt az Eb-n is majd maximalizálni tudjuk.

Fotó: Bajnok Levente/MKOSZ

A mieink ezen a héten Georgia legjobbjai ellen zárják a felkészülési meccsek sorát, pénteken és szombaton a grúzok várnak a magyar fiúkra ismét Fehérváron.

„Még nem állt össze teljesen a csapat, a múlt héten az érettségik miatt is elég felforgatott összeállításban készültünk, illetve Angyal Medárd csupán néhány napja csatlakozott hozzánk, Rosta Pétert pedig várjuk még, hogy hazatérjen Amerikából – nyilatkozta a center, Erdős Artúr, akinek a kettő plusz egyes akciójával sikerült fordítani és győzelmet aratni a portugálok elleni második edzőmeccs legvégén. –

Még van hova fejlődni, és csiszolni az összeszokottságon, de az is látszik, ha negyven percen át maximálisan odatesszük magunkat, akkor még az A-divíziós románokat is le tudjuk győzni. Ugyanezzel a kitartással kell fellépnünk minden ellenfelelünkkel szemben a továbbiakban is,

ráadásul az Eb-n arra, hogy ezzel az odaadással és nagy energiaszinttel kosárlabdázzunk, különösen szükség lesz, ha jó eredményt szeretnénk elérni. Egyelőre jó úton haladunk, és szerintem a grúzok elleni páros meccsre végérvényesen össze fog érni a csapat."

A B-divízós Európa-bajnokság másfél hét múlva, július 10-én (pénteken) veszi kezdetét Pozsonyban. A válogatottunk a holland, az albán, a dán és a bolgár csapattal szerepel közös csoportban a másodvonalbeli Eb-n.

Magyarország–Portugália 81–59 (19–17, 19–11, 29–15, 14–16)

U20-as férfiválogatott nemzetközi felkészülési mérkőzés

Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont

Magyarország: Varga F. 10/6, Kertli 10/6, Szász-Veres 10, Buglyó 9/3, Palotai 12. Csere: Mészáros 8, Kupai 13/6, Laar 3, Szemerédi 4, Balázs 2.



Magyarország–Portugália 80–79 (23–23, 23–24, 16–20, 18–12)

U20-as férfiválogatott nemzetközi felkészülési mérkőzés

Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont

Magyarország: Mészáros 8/3, Gál 3, Kupai 16/12, Erdős 13, Palotai 8. Csere: Varga 5, Lukácsi 18/9, Laar -, Buglyó 7, Balázs 2.



AZ U20-AS FÉRFIVÁLOGATOTT KERETE:

Szász-Veres Márk, Gál Csongor, Varga Ferenc, Lukácsi Gábor, Mezőfi Márk, Erdős Artúr, Angyal Medárd, Laar Leonard, Szemerédi Levente, Laluska Bence, Bugyló Barna, Balázs Barnabás, Rosta Péter, Kupai László, Mészáros Ágoston, Kertli Ádám, Palotai Máté, Keller Bendegúz



U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság

2026. július 10-19., Pozsony (Szlovákia)

D-csoport: Hollandia, Magyarország, Bulgária, Albánia, Dánia

(Kiemelt képen: Gál Csongor Fotó: Bajnok Levente/MKOSZ)