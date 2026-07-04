Kosárlabda: az U18-as fiúk legyőzték Portugáliát

Portugáliában készül az U18-as fiú kosárlabda-válogatott, amely legyőzte a vendéglátó együttest 89–76-ra. A Sipos Péter irányított magyar csapat az első negyedet előnnyel zárta, a félidőben viszont 45–45-tel mentek pihenőre a felek. A harmadik játékrészt tizenkét ponttal nyerték a mieink, akik az utolsó felvonásban is egy ponttal többet szereztek.

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Portugália U18 – Magyarország U18 76–89 (19–25, 26–20, 11–23, 20–21)

Magyarország: Bartik 18/6, Nagy Á. 9/3, Szafkó 9/3, Asztalos 9, Kurfis 6. Csere: Zöldi 11/3, Halasy 7, Turcsányi 6/6, Marokházi 5/3, Burony 7, Baumgartner -, Fekete -, Papp 2.

(Kiemelt képünk fotósa: Király Evelin/MKOSZ)