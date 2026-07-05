Kosárlabda: svédek elleni győzelem az U20-as női Eb-n
Az U20-as női kosárlabda-válogatott szoros meccsen öt ponttal legyőzte a svédeket a korosztály litvániai Eb-jén.
A németek elleni vereség után vasárnap
64–59-re nyert a magyar csapat a svédekkel szemben
a Litvániában zajló U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon.
Magyar Gergely együtteséből a második csoportmeccsen Drahos Leila és Fárbás Eliza is 13 pontot jegyzett.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
B csoport, 2. mérkőzés
Magyarország–Svédország 64–59 (12–13, 11–15, 18–13, 23–18)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium
B csoport, 2. mérkőzés
Magyarország–Svédország 64–59 (12–13, 11–15, 18–13, 23–18)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium
(Kiemelt kép forrása: FIBA)
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