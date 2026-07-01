Lauri Markkanen vezérletével a finn kosárlabda-válogatott a csoportelsőségre tör

Lauri Markkanen nagyon elkötelezett a finn válogatott sikereivel kapcsolatban (Fotó: AFP)

Nem jó előjel a magyar válogatott szempontjából, hogy – amint azt már lapunkban is megírtuk – a finn csapatot erősíti a következő két világbajnoki selejtező mérkőzésen Lauri Markkanen, az ország valaha volt legnevesebb kosárlabdázója (akinek édesapja, Pekka Markkanen egy idényt lehúzott a ZTE-ben a kilencvenes évek derekán), az észak-amerikai profi ligában (NBA) szereplő Utah Jazz kitűnősége. Egyértelműen a csoportelsőség kiharcolására törekszenek az északiak, ehhez minket biztosan és valószínűleg a franciákat is el kell kapniuk. A finn szövetség honlapja közölt interjút Markka­nennel, több témát is boncolgattak, első körben a tavalyi Európa-bajnokságon elért bravúros negyedik helyet. Az elődöntőben a németek, a bronzmérkőzésen a görögök bizonyultak jobbnak náluk.

„Nem szoktam sokat rágódni a múlton, de nagyszerű élmény volt. Nagy tetteket vittünk véghez a srácokkal, és nagyon közel kerültünk az éremhez. Azt hiszem, Olli Nkamhoua volt, aki közvetlenül a görögök elleni meccs után azt mondta, fel a fejjel, srácok, egy dobásra voltunk az éremtől! Ez is mutatja, milyen messzire jutottunk, hogy ilyen magas szinten is a dobogóért küzdünk” – szögezte le a 29 éves magasember.

Az összecsapás után a görögök korszakos, kétszeres NBA-MVP játékosa, Janisz Adetokunbo mezt cserélt Markkanennel, és elmondta neki, jól játszott, ők már régóta vadásznak erre az éremre, de eljön majd Markkanen és társai ideje is. Érdekes volt azt látni a finneknek, hogy Adetokunbo mennyire nagyra értékeli az Eb-érmet, többre tartja az MVP-címeknél és az NBA-bajnoki aranygyűrűnél is. Hogy Markkanennek is rendkívül fontos a címeres mez, mutatja, hogy a legutóbbi öt nyárból négyet a válogatottnak szentelt, idén négy világbajnoki selejtezőn szerepelhet a csapatban. Az előző két Európa-bajnokság éhessé tette Finnországot, és most a világbajnokságon is az a cél, hogy előrébb lépjen a 2023-ban elért 21. helyről, persze ehhez előbb kvalifikálnia kell.

Helsinkiben Markkanen miatt is várja telt ház a magyar válogatottat, amely a legelső fordulóban Szombathelyen 89–82-re legyőzte a finneket. Sok konkrétumot nem mondott a mieinkkel kapcsolatban a sztár, de azt a közhelyet természetesen elsütötte, hogy egyelőre csak ránk koncentrálnak, a franciákkal még nem törődnek.

A 16-os, bő keretüknek tagja továbbá a kecskeméti Ilari Seppälä is, ahogy a fentebb említett Nkamhoua és több más kitűnő kosárlabdázó, beleértve a török Fenerbahcét erősítő Mikael Jantunent is.

Három legjobbjuk nélkül mennek csatába a belgák Ha a finnek keretére nézve van okunk az aggodalomra, Belgiumot illetően nincsen. Legalábbis a tekintetben, hogy két NBA-sztárja nem szerepel a soros mérkőzéseken. A Portland Trail Blazers csillaga, Toumani Camara egyelőre passzív a válogatottal kapcsolatban, de pozitív üzenetet küldött, mely szerint figyelemmel kíséri a csapat sorsát, és hamarosan visszatér a nemzeti együttes kötelékébe. Ajay Mitchell, az Oklahoma City Thunder kiválósága rehabilitációját végzi a Nyugati főcsoport döntőjében elszenvedett vádlisérülése után, noha szívesen erősítette volna Julien Mahé csapatát. Így tehát, ahogy idegenben sikerült a győzelem, Székesfehérváron is jó esélye van a mieinknek, pláne akkor, ha a belgák Franciaországtól elszenvedett vereséggel esetleg már pénteken, Antwerpenben kiírják magukat a továbbjutásra esélyesek közül. Az „oroszlánok” Manu Lecomte és Loic Schwartz csapatkapitányok vezetésével mennek csatába, nagyon fontos, hogy ponterős hátvédjük, Retin Obasohan is sérüléssel küszködik, kihagyja ezt a vb-selejtezős szakaszt.

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

1. KÖR, G-CSOPORT

A PROGRAM

Július 3., péntek

17.30: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

20.30: Belgium–Franciaország

6. (utolsó) forduló

Július 6., hétfő

18.00: MAGYARORSZÁG–Belgium (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Finnország

Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.