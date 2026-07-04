WNBA: Juhász Dorka edzésbe állt Minnesotában

Juhász Dorka a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi, zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta nem is léphetett pályára.

Az amerikai gárda tájékoztatása szerint a légiós rehabilitációja a terveknek megfelelően, jól halad – írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rátgéber Kosárlabda Akadémia.

A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll 15 győzelemmel és 5 vereséggel.