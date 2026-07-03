Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: megkezdődik az U20-as női Európa-bajnokság Litvániában

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.03. 09:03
null
Címkék
U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Szombat este a németek ellen nyitja meg szereplését az U20-as női kosárlabda-válogatott a litvániai korosztályos Európa-bajnokságon.

Elrajtol a nyári Európa-bajnokságok sora a korosztályos kosárlabda-válogatottaknak, amelyek közül elsőként az U20-as női csapatnak lesz jelenése a július 4. és 12. között Litvániában (Alytus és Klaipéda) zajló A-divíziós kontinenstornán.

A tavalyi feljutás után szerepelhet újra a legjobb 16 között Magyar Gergely együttese. 

együttese. 

A mieink Lettországgal, Svédországgal és Németországgal kerültek közös csoportba, amelyből a szokásos lebonyolítás szerint mind a négy együttes továbbjut majd, ugyanis a csoportkörnek csupán rangsoroló szerepe van az Eb első fázisában.

Az U20-as lányok az edzőtábor során a spanyolországi Sanlúcarban rendezettt felkészülési tornán is részt vettek, amelyen két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen zártak. Előbb 63–58-ra verték a leendő Eb-ellenfél németeket, majd 65–55-re kikaptak a belgáktól, míg zárásként 61–59-re legyőzték a házigazda spanyolokat.

Drahos Leila Forrás: FIBA

A szövetségi edző a biztos bennmaradást tűzi ki elsődleges célként az Eb-n, azonban a játékosok szeretnének ennél nagyobbat is álmodni.

„Viszonylag kedvező csoportbeosztást kaptunk, szóval ha mindenki maximálisan odateszi magát, és koncentráltan, fegyelmezetten játszunk, akkor szerintem akár a nyolc közé kerülés is reális cél lehet" – mondta Fárbás Eliza.

Szombat este 19:30-tól a németek ellen kezdi meg a tornát a magyar csapat, majd vasárnap 14:30-tól a svédek, kedden 19:30-tól a lettek következnek.

„A németek erősek ebben a korosztályban, míg a svédeknél és a letteknél is valamelyest lutri, hogy milyen erőt is fognak pontosan képviselni, hol jobbak, hol kicsit gyengébbek szoktak lenni az utánpótlás Eb-ken. Nem lesz egyszerű dolgunk, pláne ha figyelembe vesszük azt is, hogy a keretünk nagyban átalakult a tavalyi feljutás óta.

– nyilatkozta Magyar Gergely szövetségi edző az esélyekről.

Az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja a közelmúltban az edzőtáborban meg is látogatta a nemzeti csapatot, és a várakozásokról kérdezte a főszereplőket.

Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Rokob Zora, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium

(Kiemelt képet készítette: Vincze Viktória/MKOSZ)

U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kézilabda: a 13. helyen zárta az U20-as női vb-t a magyar válogatott

Utánpótlássport
1 órája

Vízilabda: negyeddöntős vereség az U18-as fiú-világbajnokságon

Utánpótlássport
14 órája

Kézilabda: döntőbe jutott a magyar U16-os leányválogatott a nyílt Eb-n

Utánpótlássport
15 órája

Röplabda: megvan a második magyar siker az U18-as leány Eb-n

Utánpótlássport
16 órája

Cselgáncs: három magyar érem született a spanyolországi ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
19 órája

Molnár-Budácsik Dorottya: Második otthonom lett a Vasas

Kosárlabda
Tegnap, 11:25

Kézilabda: győzelem a Dél-Korea elleni helyosztón az U20-as női vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Kézilabda: elődöntőbe jutottak a magyarok az U16-os leány nyílt Eb-n

Utánpótlássport
2026.07.01. 20:23
Ezek is érdekelhetik