Kosárlabda: megkezdődik az U20-as női Európa-bajnokság Litvániában

Elrajtol a nyári Európa-bajnokságok sora a korosztályos kosárlabda-válogatottaknak, amelyek közül elsőként az U20-as női csapatnak lesz jelenése a július 4. és 12. között Litvániában (Alytus és Klaipéda) zajló A-divíziós kontinenstornán.

A tavalyi feljutás után szerepelhet újra a legjobb 16 között Magyar Gergely együttese.

A mieink Lettországgal, Svédországgal és Németországgal kerültek közös csoportba, amelyből a szokásos lebonyolítás szerint mind a négy együttes továbbjut majd, ugyanis a csoportkörnek csupán rangsoroló szerepe van az Eb első fázisában.

Az U20-as lányok az edzőtábor során a spanyolországi Sanlúcarban rendezettt felkészülési tornán is részt vettek, amelyen két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen zártak. Előbb 63–58-ra verték a leendő Eb-ellenfél németeket, majd 65–55-re kikaptak a belgáktól, míg zárásként 61–59-re legyőzték a házigazda spanyolokat.

Drahos Leila Forrás: FIBA

A szövetségi edző a biztos bennmaradást tűzi ki elsődleges célként az Eb-n, azonban a játékosok szeretnének ennél nagyobbat is álmodni.

„Viszonylag kedvező csoportbeosztást kaptunk, szóval ha mindenki maximálisan odateszi magát, és koncentráltan, fegyelmezetten játszunk, akkor szerintem akár a nyolc közé kerülés is reális cél lehet" – mondta Fárbás Eliza.

Szombat este 19:30-tól a németek ellen kezdi meg a tornát a magyar csapat, majd vasárnap 14:30-tól a svédek, kedden 19:30-tól a lettek következnek.

„A németek erősek ebben a korosztályban, míg a svédeknél és a letteknél is valamelyest lutri, hogy milyen erőt is fognak pontosan képviselni, hol jobbak, hol kicsit gyengébbek szoktak lenni az utánpótlás Eb-ken. Nem lesz egyszerű dolgunk, pláne ha figyelembe vesszük azt is, hogy a keretünk nagyban átalakult a tavalyi feljutás óta.

Megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból. A biztos bennmaradás kiharcolása nem szabad, hogy kérdés legyen az Eb-n

– nyilatkozta Magyar Gergely szövetségi edző az esélyekről.

Az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja a közelmúltban az edzőtáborban meg is látogatta a nemzeti csapatot, és a várakozásokról kérdezte a főszereplőket.

Az U20-as női válogatott kerete:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Rokob Zora, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.



Az U20-as női Eb csoportbeosztása:

A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország

B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG

C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland

D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium

(Kiemelt képet készítette: Vincze Viktória/MKOSZ)