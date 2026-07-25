Atlétika: megdőlt a 100 méter 41 éve fennálló U20-as országos csúcsa

Nem kellett sokat várni az első drámai pillanatára az idei ob-nak, a férfi 400 méter elsőszámú favoritja, Enyingi Patrik ugyanis kiugrott a rajtból, ezért kizárták a versenyből. Másik klasszisunk, a fedett pályán Európa-rekorder Molnár Attila a hétvégén csak 200-on teszteli a tudását, így ez hatalmas lehetőséget kínált a többieknek a bajnoki címre.

A körülmények ellenére is színvonalas futamban dőlt el a nap egyik legjobban várt futama, amit jól mutat, hogy az első négy helyen célba érő közül hárman is egyéni csúcsot futottak. Plisz Balázs 45.37 alatt körbe érve meglepte a szintén élete legjobbját elérő (45.49) Kovács Árpádot. Nem lennénk meglepve, ha ez a két erős idő váltótagságot érne nekik a birminghami Európa-bajnokságra!

A leggyorsabb sprinterek közül Illovszky Dominik 10.73-mal, Takács Boglárka 11.37-tel hangolt a fináléjára. Nagyjából egy órával később a mindent eldöntő futásra kettejük közül már csak a női versenyben a címét megvédő sprinter tudott odaállni, Illovszky sajnos visszalépni kényszerült. A férfiaknál új országos bajnokot avattunk, Kalics Krisztián U20-as országos csúccsal szerezte meg az aranyérmet.

„Abszolút jó formában éreztem magam, felszabadultan, magabiztosan versenyeztem, de nem gondoltam, hogy U20-asként felnőtt magyar bajnok leszek, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Az edzőm szerint technikailag még maradt benne, ezt igyekszünk az U20-as világbajnokságig korrigálni. Mindenképp szeretnék az Egyesült Államokban döntőbe jutni és akár tovább javítani a korosztályos rekordon” – mondta a 10.33-mal Havas Endre 1985 óta fennálló korosztályos rekordját két századdal megdöntő Kalics Krisztián.

Az ügyességi számok képviselői közül szintén egy, az augusztus eleji U20-as vb-re készülő tehetség, Bátori Lilianna hívta fel magára a leginkább a figyelmet. A fiatal magasugró a nyáron először ugrotta át a 190 centimétert, sőt, a 194-es egyéni csúcsához sem hiányzott sok, a harmadik kísérlete biztató volt erre a magasságra is.

Cikkünk folyamatosan frissül.