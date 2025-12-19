Nemzeti Sportrádió

Kiss Virág görög csapatával vív nyolcaddöntőt a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

2025.12.19. 09:09
A Sopron bravúros módon harcolta ki a továbbjutást a Besiktas ellen (Fotó: FIBA)
Kiss Virág Sopron Basket női kosárlabda Európa-kupa
A Kiss Virágot foglalkoztató görög Athinaikosz lesz a Sopron Basket ellenfele a női kosárlabda Európa-kupa nyolcaddöntőjében.

Az európai szövetség közleménye szerint a 2022-ben Euroliga-győztes magyar együttes – amely csütörtökön a török Besiktast búcsúztatva került a legjobb 16 közé – idegenben kezdi a párharcot.

A nyolcaddöntő első mérkőzéseit január 15-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

A soproniak az előző idényben is lekerültek az Euroligából az Európa-kupába, melynek elődöntőjében a későbbi győztes francia Villeneuve d’Ascq állította meg őket.

 

