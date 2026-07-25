Jacobacci: Együtt tudunk élni ezzel az eredménnyel, a játékkal pedig kifejezetten elégedettek lehetünk

Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Nagyon bosszús?

– Igen, hiszen az utolsó pillanatokban egyenlített ki a Honvéd. A meccsen belül voltak olyan periódusok, amikor fölényben voltunk, máskor a Kispest játszott jobban. Szünet után jól kezdtünk, gyorsan gólt tudtunk szerezni, és növelhettük volna az előnyünket. Sajnos elkövettünk olyan védekezési hibákat, amiket ki kell javítani.

Supka Attila (Fotó: Czinege Melinda)

– Arra gondol, hogy nem feltétlenül egy szöglet után kellett volna gólt kapniuk a Honvéd fölénye közepette?

– Pontosan. Tudtuk, hogy kik a jó befejező játékosai az ellenfélnek a rögzített helyzetek után, mégsem sikerült megúszni azt a szögletet. Az természetes, hogy akkor már a Honvéd játszott fölényben, hiszen futnia kellett az eredmény után. Addigra viszont már lezárhattuk volna a mérkőzést.

– Ez egyben a tanulsága is a történteknek, hogy akkor kell megnyerni a meccset, amikor lehet?

– Inkább azt mondanám, hogy jobban kell koncentrálni, mind támadásban, mind pedig a játék védekező részében. Elmondtuk, mire kell figyelni, mégis kaptunk egy olyan gólt, ami elkerülhető lett volna, és két pontunkba került.

Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd FC vezetőedzője

– Lehet gratulálni a pontszerzéshez?

– Igen, együtt tudunk élni ezzel az eredménnyel, a játékkal pedig kifejezetten elégedettek lehetünk. Az első meccset játszottuk a bajnokságban, jó akciókat vezettünk, rengeteg beadásunk volt, és a minimum az, hogy az egy pontra rászolgáltunk. Elsősorban a második félidőben játszottunk veszélyesebben.

– Az egyenlítés előtti szöglet előtt a kezébe temette az arcát – netán kezdte feladni?

– Sosem adom fel! Különösen egy szöglet előtt, hiszen nagyon jól fejelő játékosaink is vannak, és olyanok is, akik kiválóan küldik a kapu elé a labdát. Ami nagyon fontos a csapat számára, mert ha nem jönnek az akciógólok, akkor az ilyen szituációkkal ki tudjuk magunkat segíteni. Ez erőssége lehet a csapatnak, főleg ha hiszünk benne, hogy működik a játékunkban.

– A szabály is megköveteli a fiatalok bevetését, de tizennyolc, sőt tizenhat éves futballistát is a pályára küldött. Ez lesz az irány?

– Nem a játékosok korát nézem, hanem a teljesítményt. A tizenhat éves Somogyi Tamás azért kapta meg a lehetőséget, mert nagyon jó felkészülést zárt, és most is jól teljesített az első félidőben. A helyére beálló Medgyes Zoltán négy-öt napig nem tudott edzeni sérülés miatt, de szünet után meghozta azt a dinamikát és tempót, ami kellett a játék javulásához.

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1–1

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2253 néző. Vezeti: Káprály (Albert, Rózsa)

G: Herc (53.), ill. Baki (88.)

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