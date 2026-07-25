Nemzeti Sportrádió

Jacobacci: Együtt tudunk élni ezzel az eredménnyel, a játékkal pedig kifejezetten elégedettek lehetünk

2026.07.25. 22:40
null
Maurizio Jacobacci (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Kispest-Honvéd FC Maurizio Jacobacci Kisvárda Supka Attila
Mint arórl beszámoltunk, 1–1-es döntetlennel ért véget a Kisvárda és a Kispest-Honvéd meccse a labdarúgó NB I 1. fordulójában. A két szakvezető, Supka Attila és Maurizio Jacobacci értékelte a látottakat a Nemzeti Sportnak.

Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Nagyon bosszús?
– Igen, hiszen az utolsó pillanatokban egyenlített ki a Honvéd. A meccsen belül voltak olyan periódusok, amikor fölényben voltunk, máskor a Kispest játszott jobban. Szünet után jól kezdtünk, gyorsan gólt tudtunk szerezni, és növelhettük volna az előnyünket. Sajnos elkövettünk olyan védekezési hibákat, amiket ki kell javítani.

Supka Attila (Fotó: Czinege Melinda)

– Arra gondol, hogy nem feltétlenül egy szöglet után kellett volna gólt kapniuk a Honvéd fölénye közepette?
– Pontosan. Tudtuk, hogy kik a jó befejező játékosai az ellenfélnek a rögzített helyzetek után, mégsem sikerült megúszni azt a szögletet. Az természetes, hogy akkor már a Honvéd játszott fölényben, hiszen futnia kellett az eredmény után. Addigra viszont már lezárhattuk volna a mérkőzést.

– Ez egyben a tanulsága is a történteknek, hogy akkor kell megnyerni a meccset, amikor lehet?
– Inkább azt mondanám, hogy jobban kell koncentrálni, mind támadásban, mind pedig a játék védekező részében. Elmondtuk, mire kell figyelni, mégis kaptunk egy olyan gólt, ami elkerülhető lett volna, és két pontunkba került.

Maurizio Jacobacci, a Kispest-Honvéd FC vezetőedzője

– Lehet gratulálni a pontszerzéshez?
– Igen, együtt tudunk élni ezzel az eredménnyel, a játékkal pedig kifejezetten elégedettek lehetünk. Az első meccset játszottuk a bajnokságban, jó akciókat vezettünk, rengeteg beadásunk volt, és a minimum az, hogy az egy pontra rászolgáltunk. Elsősorban a második félidőben játszottunk veszélyesebben.

– Az egyenlítés előtti szöglet előtt a kezébe temette az arcát – netán kezdte feladni?
– Sosem adom fel! Különösen egy szöglet előtt, hiszen nagyon jól fejelő játékosaink is vannak, és olyanok is, akik kiválóan küldik a kapu elé a labdát. Ami nagyon fontos a csapat számára, mert ha nem jönnek az akciógólok, akkor az ilyen szituációkkal ki tudjuk magunkat segíteni. Ez erőssége lehet a csapatnak, főleg ha hiszünk benne, hogy működik a játékunkban.

– A szabály is megköveteli a fiatalok bevetését, de tizennyolc, sőt tizenhat éves futballistát is a pályára küldött. Ez lesz az irány?
– Nem a játékosok korát nézem, hanem a teljesítményt. A tizenhat éves Somogyi Tamás azért kapta meg a lehetőséget, mert nagyon jó felkészülést zárt, és most is jól teljesített az első félidőben. A helyére beálló Medgyes Zoltán négy-öt napig nem tudott edzeni sérülés miatt, de szünet után meghozta azt a dinamikát és tempót, ami kellett a játék javulásához.

LABDARÚGÓ NB I
1. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1–1 
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2253 néző. Vezeti: Káprály (Albert, Rózsa)
G: Herc (53.), ill. Baki (88.)

ONLINE TUDÓSÍTÁS ITT!

Labdarúgó NB I
3 órája

Pontmentéssel tért vissza a Honvéd – Baki a 88. percben egyenlített

A nyáron Dunaszerdahelyről igazolt Christián Herc góljával sokáig vezetett a Kisvárda, de a hajrában a kispestiek is betaláltak.

 

NB I Kispest-Honvéd FC Maurizio Jacobacci Kisvárda Supka Attila
Legfrissebb hírek

Pontmentéssel tért vissza a Honvéd – Baki a 88. percben egyenlített

Labdarúgó NB I
3 órája

A versenyképesség megőrzése a legfőbb cél az élvonal aranyérmesénél

Labdarúgó NB I
7 órája

Hosszabbított a Somogyi fivérekkel a Honvéd – hivatalos

Labdarúgó NB I
8 órája

Hivatalos: Keresztes Krisztián Németországban folyatja

Labdarúgó NB I
14 órája

Nevelőklubja ellen szerezheti meg első NB I-es gólját Soltész Dominik

Labdarúgó NB I
14 órája

Lenny Joseph: Az Üllői úton is gólokat szerezve jussunk tovább!; Pécsi Ármin: Nem gondolom, hogy hátraléptem volna

E-újság
2026.07.24. 23:19

Bódog Tamás: Nagy és fontos győzelmet arattunk – a fiatalszabály miatt cserélt kapust

Labdarúgó NB I
2026.07.24. 23:03

Bodnár lőtte az első gólt, de Szappanos hibája után fordított a Nyíregyháza

Labdarúgó NB I
2026.07.24. 22:00