Takács-Kiss Virág kosárlabdázó a spanyol élvonalba igazolt
Takács-Kiss Virág válogatott kosárlabdázó távozott a görög Athinaikosz Qualco csapatától, és a spanyol élvonalban szereplő salamancai Perfumerías Avenidához igazolt.
A spanyol klub honlapja szerint a magyar center szerződése az idény végéig szól. Átigazolására azért volt szükség, mert a bajnoki tabella ötödik helyén álló, és még az Európa-kupában is versenyben lévő csapat létszámproblémákkal küzd a belső posztokon.
A 28 éves Takács-Kiss korábban megfordult a török CBK Mersin együttesében is.
