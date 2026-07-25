NB III: gólzáport rendezett a rajton a DVSC II, a Szolnok, a Dorog és az Iváncsa, hatgólos döntetlen Érden

A harmadik vonalba visszajutó Szolnokban ketten is dupláztak (Annus Árpád, Iván Milán), kétszer talált a kapuba a DVSC fiatal nigériai légiósa, Shedrach Kaye, valamint a gyulai Dan-Marius Constantinescu is – utóbbi az alábbi videón látható átemeléssel alakította ki a 3–0-s végeredményt a Hódmezővásárhely ellen.

A versenykiírás szerint szombaton játszották volna le a Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC mérkőzést is, ám a vendégek lemondták azt, és az MLSZ versenybizottsága a három pontot 3–0-s gólkülönbséggel a zöld-fehérek javára igazolta, a vendégeket pedig megrovásban részesítette.

A dunaújvárosiak pénteken közleményt adtak ki „A dunaújvárosi labdarúgás jövője kritikus ponthoz érkezett” címmel, az alábbi felütéssel: „A Dunaújváros PASE és a tulajdonát képező Dunaújváros FC Kft. ezúton tájékoztatja a közvéleményt, hogy tevékenysége a jelenlegi gazdasági körülmények miatt kritikus ponthoz érkezett. Amennyiben rövid időn belül nem születik megoldás, mindkét szervezet működésének kényszerű megszüntetését kell bejelentenünk.” A lejjebb teljes terjedelmében elolvasható közleményben szó esik arról, hogy az anyagi gondokkal küzdő klubnak sikerült új tulajdonosjelöltet találni, aki viszont csak abban az esetben vállalná a működtetést, ha „a klubot tiszta, konszolidált állapotban” vehetné át, mert „a múltbeli kötelezettségek rendezését nem tudja magára vállalni”.

LABDARÚGÓ NB III

1. FORDULÓ – szombati mérkőzések

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 3–1

Gödöllői SK–Salgótarjáni BTC 3–1

Debreceni VSC II–Hajdúnánás FK 5–2

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye 0–1

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Zalaegerszegi TE FC II–VSC 2015 Veszprém 1–3

Bicskei TC–Puskás Akadémia FC II 2–1

Credobus Mosonmagyaróvár–Sárisápi BSE 3–0

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Király SE 0–1

Komárom VSE–1908 SZAC Budapest 1–1

Dorogi Bányász FC–Balatonalmádi SE 4–1

DÉLKELETI CSOPORT

Szegedi VSE–Vasas FC II 1–1

III. kerületi TVE–Csepel SC 2–0

Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC 3–0

Szolnoki MÁV FC–Sándorfalvi SKE 5–2

DÉLNYUGATI CSOPORT

Kaposvári Rákóczi FC–BFC Siófok 2–1

Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC 4–0

Érdi VSE–Budaörs 3–3

Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK 2–0

Ferencvárosi TC II–Dunaújváros FC 3–0 – játék nélkül