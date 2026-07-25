Redzic Damir csereként beállva duplázott, a Salzburg hét gólt lőve jutott tovább a kupában

Az idény első tétmérkőzését játszotta a Red Bull Salzburg, amely a nyári hat felkészülési meccséből kettőt vesztett el.

Az Osztrák Kupa első fordulójában a Salzburg az Oberwart otthonában, Felsőőrön lépett pályára, és bő fél óra játék után már háromgólos előnybe került, ezt követően még a félidő előtt szépítettek a burgenlandiak. A második játékrészben további négyet vágott a Salzburg, ebből kettőt a 23. percben csereként beálló Redzic Damir szerzett.

A Salzburg 7–1-es győzelmével könnyedén jutott tovább, a csapat másik magyar játékosa, Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keret tagja.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, 1. forduló

Oberwart (Felsőőr)–Red Bull Salzburg 1–7

Salzburg: Jánó Zétény sérült, Redzic Damir a 23. percben állt be csereként és két gólt szerzett.