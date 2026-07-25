Nemzeti Sportrádió

Redzic Damir csereként beállva duplázott, a Salzburg hét gólt lőve jutott tovább a kupában

B. A. P.B. A. P.
2026.07.25. 20:18
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Fölényes győzelemmel ment tovább a Salzburg (Fotó: Facebook/FC Red Bull Salzburg)
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légiósok Osztrák Kupa Red Bull Salzburg Redzic Damir
A Red Bull Salzburg 7–1-re verte meg a burgenlandi Oberwartot az Osztrák Kupában és bejutott a legjobb 32 közé, Redzic Damir duplázott a találkozón.

Az idény első tétmérkőzését játszotta a Red Bull Salzburg, amely a nyári hat felkészülési meccséből kettőt vesztett el. 

Az Osztrák Kupa első fordulójában a Salzburg az Oberwart otthonában, Felsőőrön lépett pályára, és bő fél óra játék után már háromgólos előnybe került, ezt követően még a félidő előtt szépítettek a burgenlandiak. A második játékrészben további négyet vágott a Salzburg, ebből kettőt a 23. percben csereként beálló Redzic Damir szerzett.

A Salzburg 7–1-es győzelmével könnyedén jutott tovább, a csapat másik magyar játékosa, Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keret tagja.

AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 1. forduló
Oberwart (Felsőőr)–Red Bull Salzburg 1–7
Salzburg: Jánó Zétény sérült, Redzic Damir a 23. percben állt be csereként és két gólt szerzett.

 

légiósok Osztrák Kupa Red Bull Salzburg Redzic Damir
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