Nemzeti Sportrádió

Littler történelmi rekordokat állít fel a darts World Matchplayen

RÁCZ PÉTERRÁCZ PÉTER
2026.07.25. 23:49
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Luke Littler elképesztő (Fotó: Getty Images)
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Luke Littler darts World Matchplay Blackpool darts Gerwyn Price Gian van Veen Dirk van Duijvenbode
Luke Littler óriási fölénnyel, 17–5-re legyőzte Dirk van Duijvenbodét a darts World Matchplayen Blackpoolban, és ezzel bejutott a döntőbe, ahol ellenfele a szintén remeklő Gerwyn Price lesz.

Az elődöntőben Littler semmi esélyt sem adott Van Duijvenbodénak. Az állás 4–0, 8–2, majd 13–4 lett, és innentől a holland már csak egy leget nyert. A 17–5-ös győzelem során Littler 110.88-as körátlagot ért el, 16 db 180-as körrel és ötvenszázalékos kiszállózással (17/34).

Littler extraklasszis formában szerepel ezen a tornán. Átlagai az előző meccsekről: 109.53, 113.68 és 109.57, ami 110.88-as tornaátlagot jelentett, és Van Dijkvenbode ellen is éppen 110.88-at ért el. Phil Taylor, aki 16-szor nyerte meg ezt a versenyt, minden idők négy legjobb tornaátlagát produkálta a World Matchplay történetében. A 16-szoros világbajnok angol legenda 2010-ben 106.31-et ért el, ez azóta rekord. Ha Littler nem omlik össze a döntőben, akkor ezt a korszakos csúcsot is megdönti.

Littler a mostani produkciójával már minimum 125 ezer dollárt kap – ennyi jár a döntőben vesztes félnek –, amivel a PDC ranglistáján átlépi a 3 millió fontos határt, elsőként a sportág történetében.

Gerwyn Price szinte tükörsimán verte Gian van Veent. A walesiek korábbi világbajnoka rögtön megnyerte az első leget, és onnantól már nem is adta ki a vezetést a kezéből. Gyorsan elhúzott 6–1-re, és bár a holland 6–5-re felzárkózott, Price megint megindult, és végül fölényesen 17–10-re győzött. A walesi minden lényeges mutatóban jobb volt. Körátlag: 96.65 és 91.62, 180-as körök: 6–4, kiszállók: 17/40 – 42.5% és 10/33 – 30.3%.

Price három év után először játszhat döntőt tv-s döntőt.

DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
Elődöntő
Luke Littler (angol, 1. kiemelt, 110.88)–Dirk van Duijvenbode (holland, 92.02) 17–5
Gerwyn Price (walesi, 7., 96.65)–Gian van Veen (holland, 3., 91.62) 17–10

 

Luke Littler darts World Matchplay Blackpool darts Gerwyn Price Gian van Veen Dirk van Duijvenbode
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