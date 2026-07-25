Littler történelmi rekordokat állít fel a darts World Matchplayen
Az elődöntőben Littler semmi esélyt sem adott Van Duijvenbodénak. Az állás 4–0, 8–2, majd 13–4 lett, és innentől a holland már csak egy leget nyert. A 17–5-ös győzelem során Littler 110.88-as körátlagot ért el, 16 db 180-as körrel és ötvenszázalékos kiszállózással (17/34).
Littler extraklasszis formában szerepel ezen a tornán. Átlagai az előző meccsekről: 109.53, 113.68 és 109.57, ami 110.88-as tornaátlagot jelentett, és Van Dijkvenbode ellen is éppen 110.88-at ért el. Phil Taylor, aki 16-szor nyerte meg ezt a versenyt, minden idők négy legjobb tornaátlagát produkálta a World Matchplay történetében. A 16-szoros világbajnok angol legenda 2010-ben 106.31-et ért el, ez azóta rekord. Ha Littler nem omlik össze a döntőben, akkor ezt a korszakos csúcsot is megdönti.
Littler a mostani produkciójával már minimum 125 ezer dollárt kap – ennyi jár a döntőben vesztes félnek –, amivel a PDC ranglistáján átlépi a 3 millió fontos határt, elsőként a sportág történetében.
Gerwyn Price szinte tükörsimán verte Gian van Veent. A walesiek korábbi világbajnoka rögtön megnyerte az első leget, és onnantól már nem is adta ki a vezetést a kezéből. Gyorsan elhúzott 6–1-re, és bár a holland 6–5-re felzárkózott, Price megint megindult, és végül fölényesen 17–10-re győzött. A walesi minden lényeges mutatóban jobb volt. Körátlag: 96.65 és 91.62, 180-as körök: 6–4, kiszállók: 17/40 – 42.5% és 10/33 – 30.3%.
Price három év után először játszhat döntőt tv-s döntőt.
DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
Elődöntő
Luke Littler (angol, 1. kiemelt, 110.88)–Dirk van Duijvenbode (holland, 92.02) 17–5
Gerwyn Price (walesi, 7., 96.65)–Gian van Veen (holland, 3., 91.62) 17–10