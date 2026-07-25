Littler történelmi rekordokat állít fel a darts World Matchplayen

Az elődöntőben Littler semmi esélyt sem adott Van Duijvenbodénak. Az állás 4–0, 8–2, majd 13–4 lett, és innentől a holland már csak egy leget nyert. A 17–5-ös győzelem során Littler 110.88-as körátlagot ért el, 16 db 180-as körrel és ötvenszázalékos kiszállózással (17/34).

IMPERIOUS FROM LITTLER!



Absolutely FRIGHTENING! 🤯



Luke Littler continues his astonishing form at the Winter Gardens, averaging 110.88 to dispatch Dirk van Duijvenbode and storm through to Sunday's final!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/x9K5qEeUQF — PDC Darts (@OfficialPDC) July 25, 2026

Littler extraklasszis formában szerepel ezen a tornán. Átlagai az előző meccsekről: 109.53, 113.68 és 109.57, ami 110.88-as tornaátlagot jelentett, és Van Dijkvenbode ellen is éppen 110.88-at ért el. Phil Taylor, aki 16-szor nyerte meg ezt a versenyt, minden idők négy legjobb tornaátlagát produkálta a World Matchplay történetében. A 16-szoros világbajnok angol legenda 2010-ben 106.31-et ért el, ez azóta rekord. Ha Littler nem omlik össze a döntőben, akkor ezt a korszakos csúcsot is megdönti.

Littler a mostani produkciójával már minimum 125 ezer dollárt kap – ennyi jár a döntőben vesztes félnek –, amivel a PDC ranglistáján átlépi a 3 millió fontos határt, elsőként a sportág történetében.

Another record for Luke Littler... 🤯



The first player in history to break the £3,000,000 barrier on the PDC Rankings ✅ pic.twitter.com/2gfYKlSuf4 — PDC Darts (@OfficialPDC) July 25, 2026

Gerwyn Price szinte tükörsimán verte Gian van Veent. A walesiek korábbi világbajnoka rögtön megnyerte az első leget, és onnantól már nem is adta ki a vezetést a kezéből. Gyorsan elhúzott 6–1-re, és bár a holland 6–5-re felzárkózott, Price megint megindult, és végül fölényesen 17–10-re győzött. A walesi minden lényeges mutatóban jobb volt. Körátlag: 96.65 és 91.62, 180-as körök: 6–4, kiszállók: 17/40 – 42.5% és 10/33 – 30.3%.

Price három év után először játszhat döntőt tv-s döntőt.

PRICE PREVAILS! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Gerwyn Price is through to his second World Matchplay final!



The Welshman dispatches Gian van Veen 17-10 to continue his pursuit of the Phil Taylor Trophy!



📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/wRcakNeYfE — PDC Darts (@OfficialPDC) July 25, 2026

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

Elődöntő

Luke Littler (angol, 1. kiemelt, 110.88)–Dirk van Duijvenbode (holland, 92.02) 17–5

Gerwyn Price (walesi, 7., 96.65)–Gian van Veen (holland, 3., 91.62) 17–10