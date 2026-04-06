„A felső fogsora az konkrétan gatya” – hordágyon vitték el a Sopron kosárlabdázóját

T. Z.
2026.04.06. 10:15
null
Mint arról már beszámoltunk, a Sopron Basket 85–64-re legyőzte a TARR KSC Szekszárdot a női kosárlabda Magyar Kupa vasárnapi döntőjében. A mérkőzés első negyedében a soproniak egyik legjobbját, Papp Klaudiát le kellett cserélni, aki hordágyon hagyta el a pályát. Később kiderült: Pappnak a felső fogsora sérült meg.

„Megfogadtam, hogy nem sírok, de nekem nehéz, amikor nincs a pályán. Rossz látni, hogy egész szezonban kapja a sérüléseket, annyira sajnálom szegény lányt, a meccs hátralevő részében érte is játszottunk” – mondta az M4 Sport mikrofonja előtt könnyes szemmel Böröndy Vivien, aki később azt is elmondta, hogy már kommunikált barátnőjével, aki úton van Győrbe a sürgősségire és hogy a „felső fogsora az konkrétan gatya”.

„Remélem, Dia, hogy minél hamarabb visszatérsz és minden oké! Itt van a mezed, velünk vagy lélekben!” – üzent mosolyogva Böröndy.

Papp Klaudia sérülése:

15 órája

A Soproné lett az arany – állva halt meg az első nyolc percben sokkban lévő Szekszárd

A soproniak történetük során tizenharmadszor nyerték meg a női kosárlabda Magyar Kupát.

 

 

A Soproné lett az arany – állva halt meg az első nyolc percben sokkban lévő Szekszárd

Kosárlabda
15 órája

Női kosárlabda Magyar Kupa: papírforma pécsi győzelem a helyosztón

Kosárlabda
18 órája

A Sopron 17 ponttal legyőzte a Pécset, ott van a női kosár Magyar Kupa döntőjében

Kosárlabda
2026.04.04. 21:17

Hegedűs Péter: Nulla egynél is hittünk magunkban

Kosárlabda
2026.04.02. 11:39

A Cegléd 101 pontot szórva győzte le simán idegenben a Győrt a női kosár NB I-ben

Kosárlabda
2026.04.01. 20:26

Női kosárlabda: Németországgal, Portugáliával és Dániával kerültek azonos csoportba a mieink az Eb-selejtezőn

Kosárlabda
2026.03.31. 15:19

Előnybe került a DVTK a női kosárlabda NB I negyeddöntőjében

Kosárlabda
2026.03.26. 19:09

Női kosárlabda NB I: hazai pályán szerzett előnyt a Pécs, a Sopron és a Szekszárd is

Kosárlabda
2026.03.25. 19:50
Ezek is érdekelhetik