„A felső fogsora az konkrétan gatya” – hordágyon vitték el a Sopron kosárlabdázóját
Mint arról már beszámoltunk, a Sopron Basket 85–64-re legyőzte a TARR KSC Szekszárdot a női kosárlabda Magyar Kupa vasárnapi döntőjében. A mérkőzés első negyedében a soproniak egyik legjobbját, Papp Klaudiát le kellett cserélni, aki hordágyon hagyta el a pályát. Később kiderült: Pappnak a felső fogsora sérült meg.
„Megfogadtam, hogy nem sírok, de nekem nehéz, amikor nincs a pályán. Rossz látni, hogy egész szezonban kapja a sérüléseket, annyira sajnálom szegény lányt, a meccs hátralevő részében érte is játszottunk” – mondta az M4 Sport mikrofonja előtt könnyes szemmel Böröndy Vivien, aki később azt is elmondta, hogy már kommunikált barátnőjével, aki úton van Győrbe a sürgősségire és hogy a „felső fogsora az konkrétan gatya”.
„Remélem, Dia, hogy minél hamarabb visszatérsz és minden oké! Itt van a mezed, velünk vagy lélekben!” – üzent mosolyogva Böröndy.
Papp Klaudia sérülése:
A Soproné lett az arany – állva halt meg az első nyolc percben sokkban lévő Szekszárd
A soproniak történetük során tizenharmadszor nyerték meg a női kosárlabda Magyar Kupát.
Hegedűs Péter: Nulla egynél is hittünk magunkban
