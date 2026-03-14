Takács-Kiss Virág bízik a kvalifikációban

FAZEKAS ZOLTÁN
• Isztambul
2026.03.14. 15:59
Takács-Kiss Virág (pirosban) (Fotó: MKOSZ/Girgász Péter)
női kosárlabda vb-selejtező Kiss Virág magyar női kosárlabda-válogatott
Immár az argentinok elleni, feltételezhetően a továbbjutás szempontjából sorsdöntő összecsapásra fókuszál a magyar női kosárlabda-válogatott, amely szombaton 71–58-ra kikapott a már világbajnoki résztvevő Ausztrália ellen a törökországi selejtezőtorna 3. fordulójában.

Nem borult a papírforma, a legutóbbi vébén bronzérmes Ausztrália harcos, sok hibával tarkított találkozón 13 ponttal megverte a magyar nemzeti együttest az isztambuli selejtezőtorna 3. fordulójának nyitó mérkőzésén. Örömteli ugyanakkor, hogy a párizsi olimpián két éve harmadik rivális ellen két negyedet, az elsőt és az utolsót, megnyerték Völgyi Péter szövetségi kapitány tanítványai, akik jobban dobták a hárompontost (35%– 22%) ellenfelüknél és több lefutásgólt is szereztek (17–13). A meccs utáni hivatalos sajtótájékoztatón a csapatkapitány Takács-Kiss Virág (10 pont, hét lepattanó) így értékelt.

„Úgy érzem, voltak jó periódusaink, mindkét oldalon, támadásban és védekezésben is. Tanulni kell ebből a vereségből is, ismét egy nagyon kemény, jó csapat ellen játszottunk. Tovább kell haladni az úton, s ha lehet, az utolsó két találkozót megnyerni. Ezeken a meccseken csapatként kell játszani, mert akkor vagyunk jók, ha egységesek vagyunk és csapatszinten jól kosárlabdázunk. Most a fiatalok is jól teljesítettek, ennek örülök, s tényleg vannak ennek a meccsnek pozitív hozadékai is. Bízok a csapatban, hogy elérhetjük a célunkat. A világbajnokság a tét, nem adják könnyen a kvalifikációt, az építkezésnek ez is része. Először meg kell verni vasárnap az argentinokat.”

Az ausztrálok részéről a találkozón 13 pontig és kilenc lepattanóig jutó Zitina Aokuso nyilatkozott.

„Harcoltunk, időnként nagy küzdelemre késztettek minket a magyarok. Látni kell, sok még a javítanivaló a játékunkon”.

A csoportjában eddig egy győzelmet (Japán) és két vereséget (Kanada, Ausztrália) számláló magyar válogatott vasárnap magyar idő szerint 12.30 órakor Argentínával csap össze. 

A világbajnoki bronzérmes Ausztrália bedarálta a harcos, de sok hibával játszó magyar válogatottat a női kosár-vb-selejtezőn

A tartalékoló magyar csapat két negyedet is megnyert, legjobbunk a tíz pontig jutó Kiss-Takács Virág volt.

 

női kosárlabda vb-selejtező Kiss Virág magyar női kosárlabda-válogatott
A világbajnoki bronzérmes Ausztrália bedarálta a harcos, de sok hibával játszó magyar válogatottat a női kosár-vb-selejtezőn

Kosárlabda
2 órája

