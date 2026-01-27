Takács-Kiss Virág a vb-selejtezőt szem előtt tartva szerződött Spanyolországba

– Mi áll az év eleji klubváltása hátterében?

– Ahhoz képest, amikor tavaly nyáron aláírtam az Athinaikoszhoz és megvoltak a közös elképzelések a folytatásról, az utána történtek köszönőviszonyban sem voltak ezzel – válaszolta Takács-Kiss Virág, a magyar válogatott 27 éves centere, aki januárban a 2011-ben Euroliga-győztes, nyolcszoros spanyol bajnok Salamancához szerződött. – Nem volt egyértelmű, hogy az Athinaikosz ekkora kerettel és ennyi légióssal szerepel, márpedig nekem a legfontosabb, hogy minél többet játsszak. Nem szerettem volna feladni, megpróbáltam mindent, mert tudom, az egyik legkellemetlenebb évad közben váltani.

– Mégis megtette, először a profi karrierje során.

– Nehéz döntés volt, de a cél, hogy a márciusi világbajnoki selejtezőre a lehető legjobb formában érkezzek a válogatotthoz, játékban legyek, rendben legyen az önbizalmam is, így a váltás mellett döntöttem, mert ennek feltételeit nem láttam Athénban.

– Hogyan került képbe a Salamanca?

– Volt több opcióm is, valamint egy konkrét elképzelésem a folytatásról, de az nem jött össze. Sokat egyeztettünk a menedzseremmel arról, milyen lehetőségeim vannak, de az idény közbeni váltás mindig lutri. Amikor aztán a Salamanca vezetőségével és az edzővel, Anna Montananával beszéltem, biztos lettem a dolgomban.

– Nyilván tisztában volt azzal, hogy patinás klubhoz szerződik.

– Az egyesület múltja gazdag, de ebben az évadban hullámzó a csapat teljesítménye. A spanyol bajnokság az egyik legerősebb Európában, vagyis a nehezebb utat választottam, ám úgy éreztem, kihívásokra és nem túl komfortos helyzetekre van szükségem a fejlődéshez.

– Immár hat mérkőzést játszott új csapatában, átlagban huszonkét percet, szemben az athéni tizenhattal, az elmúlt hétvégén ragyogó dupla duplát (15 pont, 12 lepattanó) jegyzett a San Sebastian elleni győzelem során.

– Kellett idő, hogy felvegyem a ritmust, nagy a tempó, eltart egy ideig megismerni a csapattársakat is, a figurákat megtanulni. Szerencsére az első perctől kristálytiszta, mit vár az edző tőlem, hogy miben segíthetek a csapatnak. Ebben a bajnokságban összetettebb a játék, nem lehet megállni egy pillanatra sem, maximálisan kell összpontosítani. Tudom, lesz ez még jobb is, van még feljebb, de nyilván örülök, hogy volt egy ilyen jó meccsem, és bízom a szép folytatásban.

– Talán sorsszerű volt, hogy a Salamanca az Európa-kupában a Sopront kiejtő Athinaikosszal találkozik a negyeddöntőben?

– Már amikor aláírtam, láttam, hogy ez bekövetkezhet. De bíztam a Sopron továbbjutásában, azért is, mert hatalmas bravúrral lépett tovább a török Besiktas ellen. Egy mérkőzésre is jó lett volna hazamenni, találkozni a rokonokkal és a soproniakkal, de sajnos nem így alakult. Kemény párharc lesz, bízom benne, hogy mindkét meccsen jó kosárlabdát látunk. Teljesen más a két együttes felfogása, stílusa, szeretnénk továbbjutni, ez a célunk.

– A bajnokságban jelenleg csak a hatodik helyen állnak…

– Jó lenne a negyedik helyre felkapaszkodni, ez reális is. Becsúsztak váratlan vereségek, látom, tapasztalom, milyen erős a liga, sok meglepetés született eddig is. Még nyerni kell sok meccset a célunkhoz, de jól dolgozunk, szerintem a Zaragoza, a Valencia és a Girona mögé odaérhetünk.

– Említette a válogatottat, amely március 11. és 17. között Isztambulban világbajnoki selejtezőt vív Japán, Argentína, Ausztrália, Kanada és Törökország ellen. Nemzeti együttesünk 1998 óta nem jutott ki a tornára, ennek fényében mire lehet számítani?

– Esélylatolgatásba nem mennék bele, mindegyik csoport nehéz, már önmagában az is kemény megpróbáltatás, hogy öt meccset kell lejátszani hét nap alatt. Bízom benne, hogy sikerülhet, nagy szüksége lenne a magyar kosárlabdasportnak a vb-kvalifikációra. Az előző években már sokan mondták, mi pedig sokszor hallottuk, milyen sokra hivatott a csapatunk. Tény, jó együttesünk van, amelyben sok lehetőség rejlik, de ezt ki is kell hozni, amire egy nagyobb siker, a vébészereplés jó lehetőség lenne. Minden ellenfél más játékerőt és stílust képvisel, így fontos lesz, hogyan tudunk alkalmazkodni a riválisokhoz, a körülményekhez. Sok munkát kell a felkészülésre fordítani, az ellenfelek feltérképezésére is. Ez óriási lehetőség, én pozitív vagyok. Mindenki várja a selejtezőt, mindenkiben buzog a bizonyítási vágy, már csak azért is, mert tavaly az Európa-bajnokságra nem jutottunk ki, ami nagy csalódást okozott.