Kristoffer Zachariassen: Vissza akarjuk szerezni a bajnoki címet!; Idén is meglepetés a hungaroringi időmérőn: Norrisé a rajtelsőség

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A Twente enschedei otthonában csütörtökön aratott 2–1-es Európa-liga-selejtezős győzelem után itt az újabb feladat a Ferencvárosnak: vasárnap 20 órától Pakson kezdi meg bajnoki szereplését. Kristoffer Zachariassen, a budapesti zöld-fehérek sokoldalú norvég légiósa szerint a nemzetközi siker mit sem ér, ha a csapat nem rajtol jól az NB I-ben. A Fradi játékosával Borbola Bence beszélgetett

Az angyalföldi edzőnek, Erős Gábornak a győriek elleni meccs a legkülönlegesebb. Győrben nevelkedett, az ETO-ban mutatkozott be az élvonalban, kisfia ma is a Fehér Miklós Akadémián futballozik, Erős Gábor mégis az ötszörös bajnok címvédő ellen tér vissza az NB I-be vezetőedzőként. Mohai Dominik írása

Szépség és szörnyeteg: a Hollóházitól a hatlábú kutyán át a Herendiig. A Hungaroring elmúlt negyven évében még a pályánál és a lelátóknál is többet változott a trófea, amelyet a futam győztese emelhetett magasba a dobogón. A fődíj, amely gyönyörű volt és gyönyörű lett, de a küllemét tekintve azért voltak nehéz évei... Vincze Szabolcs háttéranyaga

Dobogós csúcstalálkozók: Göncz-Senna, Deutsch-Schumacher, Lamperth-Räikkönen és a többiek. A Formula–1-es Magyar Nagydíj győztesének járó trófeát megnyerni hatalmas dicsőség, de azért átadni sem semmi. Politikusok és közjogi méltóságok már négy évtizede ráznak kezet hazánkban a mindenkori legjobb versenyzőkkel. Zsoldos Barna összeállítása

Idén is meglepetés a hungaroringi időmérőn: Norrisé a rajtelsőség! Csütörtökön még senki sem számolt esélyesként a McLarennel a Hungaroringen, szombaton mégis a wokingi csapat ünnepelt: a bevetett fejlesztések máris hatékonyan működnek, így Lando Norris megszerezte a pole pozíciót. Vincze Szabolcs és Zsoldos Barna beszámolója

Dráma, könnyek és fordulat a királyetapon. Richard Carapaz nyerte meg a Tour de France legnehezebb szakaszát, míg az összetett leendő győztesét, Tadej Pogacart leginkább az érdekelte, hogy csapattársát, Isaac del Torót segítse. Jakus Barnabás összefoglalója

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