Tizenkét év után döntőbe jutott a Pécs a női kosárlabda NB I-ben

Szinte hihetetlen: a TFSE–NKA Universitas Pécs bajnoki elődöntő előtt a hazaiakat irányító Hegedűs Péter írta alá a diákok mérkőzéslátogatási papírjait. Na ilyen az igazi egyetemi csapat! A párharc első felvonását otthon simán, 31 ponttal megnyerte az alapszakaszgyőztes Pécs, most ennél szinte mindenki szorosabb csatára számított – azonban csalódniuk kellett.

Néhányan Pécsről is érkeztek, bízva a kedvező kimenetelben, vagyis a párharc lezárásában, de az első negyedben még nem dőlt el semmi. Két pont előnye volt a látogatónak, Studer Ágnes szorgosan gyűjtögetett, a második negyed elején nyolcnál járt (15–19). Hét, válasz nélküli pécsi ponttal később Hegedűs mester időt kért, ám ennek nem volt lényegi hatása, biztos előnyt épített ki a Pécs, közel került a fináléhoz. Hiányzott az átütőerő a fővárosiakból, noha leglelkesebb drukkerei rendületlenül buzdították.

A harmadik negyed hetedik percére eldőlt a mérkőzés, 55–34-re húztak el a vendégek (a TFSE a következő kosarát 34–71-nél szerezte meg a 34. percben), akik 12 év után jutottak ismét be a bajnoki döntőbe – ahogyan akkor, úgy most is a szerb-magyar tréner, Djokics Zselko irányítja az együttest.

A TFSE a bronzért vívott küzdelemben sem lesz esélyes, igaz, szerdán még nem derült ki, melyik csapat lesz az ellenfele, mert a Sopron – miután a második negyedben átvette az irányítást – 17 ponttal legyőzte a DVTK-t, kiegyenlítve az elődöntő másik párharcát.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

NKA UNIVERSITAS PÉCS 38–75 (15–17, 16–20, 3–20, 4–11)

Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 575 néző. V: Györfy R., Varga-Záray, Kapusi

TFSE: Dúl T. 7, Donarski 3/3, Pusztai P. 7/3, Mányoky R. 7/3, Tóth F. 11/6. Csere: Bernáth 2, Kádár O. 1, Gábor, Vígh B., Bacsó. Edző: Hegedűs Péter

PÉCS: STUDER 8, HELD 20/12, Dúl P. 5/3, Varga A., Josepovits 6. Csere: Rátkai 6, TÖRÖK Á. 12/3, OLAWUYI 10/3, Tóth O. 2, Szmailbegovics 6/6, Halmágyi Kata, Hőgye P. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–7. 8. p.: 11–12. 13. p.: 15–26. 17. p.: 23–34. 19. p.: 26–42. 24. p.: 32–47. 28. p.: 34–60. 33. p.: 34–71. 38. p.: 38–73

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Pécs javára.

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – A párharc egyik mérkőzésén sem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat; a Pécs jelenleg sok tekintetben előttünk jár. Tisztában voltunk az erőviszonyokkal, de bevallom, bíztam benne, hogy nagyobb ellenállást tudunk tanúsítani. Pár napunk van, hogy ezt elfelejtsük, mert vár ránk a bronzcsata, ahol szeretnénk újra a szebbik arcunkat mutatni.

Djokics Zseljko: – Az egyik legnagyobb álmom, hogy újra megtöltsük a Lauber Dezső Sportcsarnokot – most itt a lehetőség, hogy a fináléban telt ház előtt lépjünk pályára. Büszke vagyok rá, hogy ez a csapat sok magyar és fiatal játékossal érte el ezt a sikert, ennél nincs jobb visszaigazolás. Szeretnék gratulálni a TFSE-nek is, hiszen taktikai szempontból szenzációs munkát végeztek a Szekszárd ellen. Boldogok vagyunk, de nem állhatunk meg. Fejlődnünk kell tovább, és megmutatni egész Európának, hogy a pécsi kosárlabda készen áll az euroligás szereplésre.

Tudósított: LASZTOMÉRY ANDRÁS

SOPRON BASKET–DVTK HUNTHERM 75–58 (18–24, 22–11, 20–11, 15–12)

Sopron, 1100 néző. V: Goda, Csabai-Kaskötő, Jankovics

SOPRON: LACZKÓ 14/9, BÖRÖNDY 11/3, Friskovec, BROOKS 19/12, FUEHRING 13. Csere: Sinka-Pálinkás 3/3, Wallack 2, Jevtovics, SITKU 13/3. Edző: Gáspár Dávid

DVTK: Aho T. 5/3, Aho N. 4, Lelik 1, JOVANOVICS 12/6, Grigalauskyte. Csere: SMUDA 17, Kányási 9/9, Takács 3, Miklós 2, Toman P. 5/3. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–2. 8. p.: 12–21. 12. p.: 25–26. 14. p.: 29–26. 18. p.: 33–35. 22. p.: 42–39. 25. p.: 46–39. 27. p.: 51–41. 32. p.: 60–49. 35. p.: 65–51. 38. p.: 70–55

Kipontozódott: Miklós (39. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, roppant nehéz helyzetben voltunk. Mentálisan tudtuk, mi a tétje a mérkőzésnek, és ezt nem könnyű viselni, mellette jól teljesíteni. Vannak olyan játékosaink, akik ilyen szituációt még nem éltek át, Jelena Brooks annál többet. Szépen alakult ki a játékunk összképe, ami eredményre vezetett. Azt is tudjuk, hogy 1–1 az állás, és igazán boldogok akkor lehetünk, ha idegenben is sikerül győzelmet aratnunk, ami idén Miskolcon még nem sikerült.

Völgyi Péter: – A Sopron tudott ritmust váltani, a második negyedtől ennek nem találtuk az ellenszerét. Köszönjük, hogy ennyien elkísértek bennünket, mindent megteszünk, hogy hazai győzelem legyen szombaton, de ennél sokkal jobban kell játszani! Egyéni és csapatszinten is indiszponáltak voltunk, ez egy ilyen téttel bíró meccsen nem fér bele.

Tudósított: KOVÁCS GERGELY

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉSEK

ELTE BEAC Újbuda–Tarr KSC Szekszárd 84–81 (21–25, 20–19, 19–21, 24–16)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Vasas Akadémia–Csata TKK 59–73 (17–18, 9–15, 20–20, 13–20)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Csata javára

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

5. FORDULÓ

VBW CEKK CEGLÉD–UNI GYŐR 93–92 (27–25, 27–14, 19–24, 20–29)

Cegléd, 304 néző. V: Rózsavölgyi A., Szilágyi B., Gombos M.

CEGLÉD: WALKER 17, Szoboszlai, FARKAS 22/12, BICKLE 20/9, BARNAI 21. Csere: Szerelem-Kobolák, Albert 10/6, Kaid 3/3, Viszmeg, Király, Zsámár. Edző: Földi Attila

GYŐR: Rozmán 8/3, ZSEBE-WENINGER 23, DUBEI 24/9, Ács 7/3, JELENC 16/9. Csere: Lép, Baffy 2, Katona, Selcova 7/3, Gálos 5/3. Edző: Gálos László

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–9. 7. p.: 18–18. 13. p.: 32–29. 17. p.: 46–34. 22. p.: 57–44. 25. p.: 62–50. 28. p.: 68–58. 32. p.: 75–65. 35. p.: 80–73. 38. p.: 85–83. Kipontozódott: Jelenc (39. p.), Ács (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Egy ideig jól játszottunk, azután amatőr hibákkal engedtük vissza ellenfelünket a meccsbe. Náluk megjött az önbizalom, megvolt a tűz, mi pedig elkezdtünk pánikolni. Ezt a mérkőzést korábban le kellett volna zárni.

Gálos László: – Az első félidő egyfajta All Star-meccs volt, a második félidőben más szellemű csapat lépett pályára, aminek köszönhetően sikerült ledolgoznunk a hátrányunkat. A végjátékról nem szeretnék nyilatkozni, senkit sem akarok megsérteni, de úgy gondolom, hogy a két csapathoz méltatlan volt a mérkőzés lezárása.

Tudósított: BUDAI DÁNIEL

BKG-Prima Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 74–57 (20–11, 17–12, 25–11, 12–23)

A hiányzó jegyzőkönyvek később…