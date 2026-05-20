Alapemberek is távoznak a női kosárlabda-bajnokságban ezüstérmes DVTK-tól

2026.05.20. 15:01
Takács Boglárka (jobbra) is elhagyja a DVTK-t (Fotó: dvtk.eu)
DVTK Miklós Melinda női kosárlabda NB I Takács Boglárka
Távozik a női kosárlabda NB I-ben ezüstérmes DVTK két alapembere, Takács Boglárka és Miklós Melinda.

 

A miskolci klub kedden közölte, hogy a Vasasban nevelkedett Takács egy idény után, magánéleti okok miatt hagyja el Miskolcot. A korábbi 3x3-as válogatott játékos elmondása szerint férjével évek óta külön városban éltek, s a Budapest–Miskolc közötti sok ingázás fizikailag és mentálisan is megterhelővé vált számára, ezért költözik haza.

A válogatott Miklós Melinda korábban Szekszárdon bajnoki ezüst- és bronz-, valamint Magyar Kupa-ezüst- és bronzérmet szerzett, valamint egy Európa-kupa-bronzot is. A DVTK-hoz 2024-ben csatlakozott, s két szezont töltött el a szintén távozó vezetőedző, Völgyi Péter irányítása alatt.

A napokban négy légiós is elhagyta a Diósgyőrt a decemberben honosított, amerikai – de a magyar válogatottban még nem szerepelt – Kathryn Westbeld, a spanyol Paula Ginzo, a montenegrói Milica Jovanovics és a litván Monika Grigalauskyte személyében.

 

