NHL: rekordokat hozó őrült meccsen került előnybe a Vegas a döntőben

A hazaiak Mitch Marner finálés NHL-csúcsot jelentő 6:10 perc alatt ütött mesterhármasával két harmad után 4–0-ra vezettek, ám a rivális a 48. percben – szintén rekordnak számító módon – 39 másodperc alatt háromszor is betalált, a hajrában egyenlített. A győztes találat végül a 86. percben született meg a carolinai kapus sarkáról bepattanó góllal.

A következő találkozót ugyancsak Las Vegasban rendezik magyar idő szerint szerda hajnalban.

NHL, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes 5–4 (0–0, 4–0, 0–4, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2–1