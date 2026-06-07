Nemzeti Sportrádió

NHL: rekordokat hozó őrült meccsen került előnybe a Vegas a döntőben

2026.06.07. 07:25
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A meccs képe... (Fotó: Getty Images)
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Vegas Golden Knights Stanley-kupa NHL Carolina Hurricanes
Rekordokat hozó őrült mérkőzésen a Vegas Golden Knights kétszeri hosszabbítás után, hatalmas szerencsével 5–4-re legyőzte a vendég Carolina Hurricanes csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) Stanley-kupa döntőjének harmadik mérkőzésén szombaton, így 2–1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.

A hazaiak Mitch Marner finálés NHL-csúcsot jelentő 6:10 perc alatt ütött mesterhármasával két harmad után 4–0-ra vezettek, ám a rivális a 48. percben – szintén rekordnak számító módon – 39 másodperc alatt háromszor is betalált, a hajrában egyenlített. A győztes találat végül a 86. percben született meg a carolinai kapus sarkáról bepattanó góllal.

A következő találkozót ugyancsak Las Vegasban rendezik magyar idő szerint szerda hajnalban.

NHL, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes 5–4 (0–0, 4–0, 0–4, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2–1

 

Vegas Golden Knights Stanley-kupa NHL Carolina Hurricanes
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