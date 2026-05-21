Az év női kosárlabdázója is távozik Diósgyőrből

A miskolci klub csütörtökön a honlapján jelentette be, hogy a magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó három szezon után elhagyja az együttest.

„Nehéz néhány mondatban összefoglalni, mit jelentett számomra a DVTK-nál eltöltött három szezon. Amikor ide érkeztem, csak reméltem, ma már biztosan tudom, hogy életem egyik legjobb döntését hoztam – idézte a honlap az utóbbi két bajnoki szezon legjobbjának választott kosarast. – Ez a klub, ez a közeg és ez a szurkolótábor sokkal többet adott nekem, mint azt előzetesen vártam. Az elmúlt években megéltünk együtt nehéz pillanatokat, csalódásokat, nagy győzelmeket és emlékezetes sikereket, amik mind valódi érzelmeket hoztak felszínre. Ettől lett olyan különleges és emlékezetes ez az időszak, mindig érezni lehetett, hogy Miskolcon mennyire fontos a kosárlabda.”

Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, s ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, Magyar Kupa-győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett, miközben az Euroligában is szerepelt, a 2023–2024-es idényben negyeddöntős volt.

„Úgy érzem, most elérkezett az idő egy új kihívásra. Egy részem biztosan itt marad, de remélem, lesz még a jövőben közös fejezetünk” – üzente a szurkolóknak Lelik.

A Diósgyőr kerete jelentős átalakuláson megy át. Az idény végén visszavonult a montenegrói Milica Jovanovics és a litván Monika Grigalauskyte, illetve elköszönt az együttestől a honosított Kathryn Westbeld és a spanyol Paula Ginzo, szerdán pedig a DVTK bejelentette Takács Boglárka és Miklós Melinda távozását.