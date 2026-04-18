Női kosár NB I: a DVTK a Sopront, a Pécs a TFSE-t verte magabiztosan az elődöntő nyitányán

DVTK HUNTHERM–SOPRON BASKET

A két élcsapat vívta az előző idényben a finálét, s akkor a 2022-ben Euroliga-győztes soproniak 3–2-es összesítéssel nyerték meg a párharcot. Az elmúlt alapszakaszban viszont mindkét alkalommal a miskolciak bizonyultak jobbnak, a nyáron távozó Völgyi Péter vezetőedző tanítványai odahaza 84–54-re, míg idegenben 76–68-ra győztek. A bajnokság első része eleve a Diósgyőrnek sikerült jobban, mivel 21/1-es mérleggel fejezte be a küzdelmeket a második helyen az éllovas Pécs mögött, míg ellenfele 17/5-tel harmadik lett.

A Sopron mellett szólt ugyanakkor, hogy két hete begyűjtötte a 13. aranyérmét a Magyar Kupa számára hazai rendezésű négyes döntőjében, amelyet ezúttal a DVTK nélkül rendeztek, mivel utóbbi címvédőként már a negyeddöntőben kiesett. Gáspár Dávid együtteséből hiányzott a két hete arccsonttörést szenvedett Papp Dia, ugyanakkor alighanem jó hangulatban várta a mérkőzést Böröndy Vivien, aki a múlt heti, szingapúri selejtezőből a vb-re kijutott 3x3-as válogatott vezére volt, sőt, a torna legjobbjává választották.

A szombati meccs első negyedében a hazaiak csaknem kétszer annyit pontot dobtak, mint ellenfelük. A folytatásban a vendégek valamelyest közelebb zárkóztak, de a harmadik szakaszt megint magabiztosan a DVTK nyerte. A 60–48-ról induló negyedik negyedben a hazai együttes megőrizte a különbség jelentős részét, és végül tíz ponttal kerekedett felül.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc szerdán folytatódik Sopronban.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE

A budapesti csapat 2019-ben került vissza az élvonalba, és 43 év után készülhetett ismét bajnoki elődöntőre. Hegedűs Péter vezetőedző együttese a negyeddöntőben meglepetésre - 0-1-ről fordítva - 2-1-re legyőzte a Szekszárdot, így 2008 után először jutott fővárosi klub a négy közé.

A Csörsz utcaiaknál az elmúlt hetekben csak Tóth Franka vívott tétmeccset, aki tagja volt a múlt heti, szingapúri selejtezőből a vb-re kijutott 3x3-as válogatottnak. Ami a baranyaiakat illeti, 21/1-es győzelmi mérleggel nyerték meg az alapszakaszt, majd 2-0-s összesítéssel verték a BEAC-ot a negyeddöntőben. Ott voltak a Magyar Kupa soproni négyes döntőjében is, ahol - kissé a várakozásokon alul teljesítve - bronzérmet szereztek. Cseh centerük, Julia Reisingerová sérüléssel küszködik, a 19 éves Rátkai Eszter viszont annak tudatában léphetett pályára Djokics Zseljko csapatában, hogy nemrég kiválasztotta őt a Phoenix Mercury a WNBA amatőrbörzéjén a nyári szezonra.

A szombati meccs érdekessége volt, hogy szembe kerültek egymással a Dúl nővérek, akik közül a válogatott Panka a pécsieket, míg Terka a TFSE-t erősíti. Az alapszakaszban az egymás elleni találkozókat a Pécs nyerte odahaza 93-66-ra, idegenben pedig 81-51-re.

Az elődöntős összecsapáson is hasonló mértékű különbség alakult ki. Az első negyedet nyolc ponttal nyerte a pécsi csapat, majd két szorosabb szakasz következett, az utolsóban viszont hengereltek a hazaiak.

Az egyik fél második sikeréig tartó elődöntő szerdán folytatódik Budapesten.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

DVTK HUNTHERM–SOPRON BASKET 78–68 (19–10, 18–22, 23–16, 18–20)

Miskolc, 2200 néző. Vezette: Nagy V., Makrai, Rózsavölgyi

DVTK: Aho T., Aho N. 10, LELIK 14/3, Westbeld 6, Grigalauskyte 2. Csere: MIKLÓS M. 11/3, KÁNYÁSI 16/12, Takács B. 2, Smuda 4, M. Jovanovics 5/3, Toman P. 8/6. Edző: Völgyi Péter

SOPRON: Laczkó 5, FRISKOVEC 13/6, BÖRÖNDY 20/9, Brooks 6/6, Fuehring 10. Csere: Sinka-Pálinkás 6/6, Sitku 4, Wallack 4. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 6. p.: 12–1. 8. p.: 14–8. 14. p.: 25–15. 16. p.: 31–19. 18. p.: 33–28. 23. p.: 37–36. 25. p.: 45–38. 28. p.: 47–45. 32. p.: 63–48. 34. p.: 65–54. 36. p.: 71–56

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a DVTK javára

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Fizikailag kemény meccs volt. A hosszú szünet után mi kaptuk el jobban a fonalat. Hol kisebb, hol nagyobb előnyünk volt, de a Sopron végig jól küzdött. Amikor megfelelően védekeztünk és bedobtuk az üres helyzeteinket, akkor mindig biztos előnyt gyűjtöttünk.

Gáspár Dávid: – A DVTK egyértelműen jobban játszott, jól járatta a labdát, és támadásban is fölénk nőtt. Mi nem voltunk sikeresek, védekezésbeli hibákat követtünk el. Igyekszünk nagyobb koncentrációval javítani a következő meccsünkön. Most is voltak jó periódusaink, ezekben klasszikus irányító nélkül is helytálltunk.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–TFSE 82–51 (18–10, 19–16, 19–18, 26–7)

Pécs, 700 néző. V: Söjtöry, Pozsonyi, Gruber

PÉCS: HELD 13/6, STUDER 9/3, Dúl P. 7/3, VARGA A. 11, JOSEPOVITS 12. Csere: Török 4, RÁTKAI 12/6, Tóth O. 9/3, Olawuyi 5, Halmágyi Kata, Hőgye P. Edző: Djokics Zseljko

TFSE: Donarski 2, DÚL T. 12/3, PUSZTAI 17/6, MÁNYOKY 11, Tóth F. 4/3. Csere: Kádár, Bernáth, Vígh 5/3, Gábor, Vladár, Bacsó. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–2. 7. p.: 11–4. 12. p.: 20–12. 18. p.: 29–24. 23. p.: 41–28. 27. p.: 50–36. 37. p.: 74–48. 39. p.: 82–51

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Pécs javára

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Az első félidőben huszonhat pontot kaptunk, ezen az úton kell továbbmennünk. Újra kellett terveznünk a védekezésünket meg a támadásunkat is a magas embereink kiesése miatt. Majdnem mindenkinek más feladat jut, mint ahogy korábban gondoltuk.

Hegedűs Péter: – Száz százalékban megérdemelték a sikert a hazaiak. Mi ennél azért tudunk sokkal jobban is kosárlabdázni. Az egyik legfőbb hibánk az volt, hogy a támadólepattanók megszerzésében rendre alulmaradtunk.