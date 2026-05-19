Női kosárlabda NB I: további két légiós távozik az ezüstérmes DVTK-tól

A miskolci klub kedden közölte, hogy a decemberben honosított, amerikai Kathryn Westbeld – aki ugyanakkor még nem szerepelt a magyar válogatottban – az Euroligában tíz mérkőzésen lépett pályára, ahol 10.5 pontot átlagolt, a görög Olimpiakosz ellen 26 pontig jutott. A magyar bajnokságban 24 meccsen 10.4 pontos átlagot hozott.

Ugyancsak egy szezon után vált klubot a spanyol Paula Ginzo, aki az Euroligában 14 találkozón 9.4 pontos átlagot ért el, az NB I-ben pedig 27 összecsapáson vállalt szerepet. Ginzo a Sopron Basket elleni bajnoki elődöntő előtt, Westbeld pedig a párharc első mérkőzésén súlyos sérülést szenvedett, így azóta nem számíthatott rájuk – az idény végeztével szintén távozó – Völgyi Péter vezetőedző.

A múlt héten két további légiós, a montenegrói Milica Jovanovics és a litván Monika Grigalauskyte is kikerült a DVTK keretéből. Előbbi visszavonult, utóbbi pedig - saját bevallása szerint - a magánéletére kíván fókuszálni.