Női kosárlabda NB I: két légiós távozik az ezüstérmes DVTK-tól

Két légiósától is megválik a DVTK női kosárlabdacsapata. A montenegrói Milica Jovanovics öt éve érkezett a miskolci egyesülethez, összesen 137 mérkőzésen lépett pályára, egy magyar bajnoki címet és két Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett. A klub honlapjának tájékoztatása szerint a bajnokságban 98 mérkőzésen játszott, csaknem 9.5 pontot, öt lepattanót és 1.9 gólpasszt átlagolt. Felidézték, hogy már az első diósgyőri szezonjában megmutatta klasszisát, a 2021–2022-es idényben átlag feletti teljesítményt nyújtva 11.5 pontos és 6.4 lepattanós átlaggal segítette kupagyőzelemhez a csapatot.

A litván válogatott Monika Grigalauskyte 2023 januárjában érkezett Diósgyőrbe, 78 bajnoki mérkőzésen szerepelt, ezeken 7.7 pontot, öt lepattanót és 1.1 gólpasszt átlagolt. Szintén magyar bajnokként és Magyar Kupa-győztesként távozik. A legeredményesebb szezonja az idei lett, mérkőzésenkénti 8.5 pontos átlaggal.