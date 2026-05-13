Theodoreán Alexandra: Az emberi kapcsolatok fontosabbak az eredményeknél

Az utolsó két bajnoki főszereplője már ő volt, nem az volt a lényeges, hogy megszerzi-e a Tarr KSC Szekszárd a hetedik helyet a női bajnokság élvonalában. Az idei Magyar Kupában ezüstérmes tolnai klubnál már hónapokkal az idényzárás előtt tudták, visszavonul a profi játéktól a 35. életévét márciusban betöltő Theodoreán Alexandra, a csapatkapitány, ahogyan mindenki ismeri és szólítja, Ali. A bajai születésű, a város akkor még élvonalbeli csapatában az NB I-ben 2009-ben bemutatkozó bedobó rendkívül népszerű volt, bárhol is játszott (nem volt sok csapata, Baja után 2012-ben Szekszárdra szerződött, ahol összesen 12 évadot kosárlabdázott, két évet pedig a fővárosban, a TFSE-ben pattogtatott 2021 és 2023 között).

„A döntésem végleges, abbahagyom a profi kosárlabdát, jól átgondoltam, szép és kerek a történetem – mondta a Nemzeti Sportnak Theodoreán. – Amikor 2023-ban visszamentem Szekszárdra, sejtettem, hogy ott fejezem be a pályafutásom valamikor, tavaly december környékén pedig azt éreztem, olyan társakkal vagyok együtt, olyan a csapat, hogy jó szájízzel búcsúzhatok. Sajnos a bajnoki szereplésünk nem úgy alakult, ahogy terveztük, de utólag megnyugodva mondhatom, összességében nem volt rossz évünk. A búcsúztatóm pedig gyönyörű volt, hálás vagyok, hogy ilyen emberekkel tölthettem a mindennapokat, akik a klubnál dolgoznak.”

A vajkezű bedobó a szekszárdi csapattal 2017-ben Magyar Kupát nyert, 2021-ben bronzérmes volt az Európa-kupában, s négy bajnoki ezüst­érmet is szerzett 2017 és 2022 között. Emellett sokáig alapembere volt a 3x3-as válogatottnak, amellyel Európa-bajnokságot nyert (2016) és két világbajnoki ezüstérmet (2017, 2019) is.

„Nem maradt hiányérzetem, noha az Euroligában végül nem játszhattam, és a bajnoki cím sem jött össze, pedig azt hajszoltam a Szekszárddal sokáig – folytatta Theodoreán a visszatekintést. – Az elmúlt évben már éreztem a generációs különbséget, tudom, jó döntést hoztam. Szerencsésnek tartom magam, hogy egyetlen súlyosabb sérüléssel tudtam ennyi ideig játszani. A 3x3-s válogatottbeli szereplés óriási élményeket adott, szerves része volt a pályafutásomnak. Párhuzamosan a szekszárdi sikerekkel éltem meg a 3x3-as győzelmeket, karrieremnek ezek voltak a csúcsévei. Nekem nem az eredmények a fontosak, hanem az emberi kapcsolatok, amelyek az utazás során alakultak ki, itt elsősorban a 3x3-as válogatottban érdekeltekre és a szekszárdi klubban dolgozókra gondolok.”

Theodoreán hozzátette, rövid távú célja, hogy kikerüljön a sportból, de úgy, hogy közben aktív marad bizonyos szinten, ám szeretne hob-

bisportoló lenni és kipróbálni más sportágakat is (bár kosárlabdaedzőként államvizsgázik a nyáron).

„Identitáskeresésben vagyok, szeretném elérni, hogy egy idő után a civil életben ne csak a sportolót lássák bennem.”