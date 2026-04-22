Férfi kosárlabda NB I: a címvédő Szolnok hosszabbított Molnár Mártonnal – hivatalos

A klub szerdai tájékoztatása szerint a 32 éves center a következő idényben is a Tisza-parti csapatot erősíti majd.

A 208 centis center tavaly júniusban, három idény után távozott Sopronból, és – mint a közlemény kiemeli – megbízhatóságát jól mutatja, hogy a szezon során mind a 26 bajnoki mérkőzésen, valamint a Bajnokok Ligája mind a kilenc találkozóján pályára lépett.

„Molnár Márton szorgalma, alázata és edzésmunkája példaértékű, mentalitása pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy csapatunk ilyen kiváló egységet alkot. Az ilyen típusú játékosok jelenléte kulcsfontosságú egy sikerekre törekvő közösség építésében” – olvasható a klub közösségi oldalán.