Szegedről erősített az ezüstérmes Szolnok a férfi kosárlabda NB I-ben

A válogatott Cseh Botond személyében Szegedről erősítette meg keretét a férfi kosárlabda NB I-ben ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász.
A klub keddi tájékoztatásában kitért arra, hogy a 22 éves, hármas-négyes poszton bevethető játékos tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon szerepelt magyar válogatottnak, emellett már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A kosaras az elmúlt két idényt az SZTE-Szedeák együttesénél töltötte, második idényében 36 mérkőzésen átlagosan 9,8 pontot és 5,8 lepattanót ért el.
„A fiatal játékos pályafutása következő állomásaként új kihívást választott, és elfogadta az idei Magyar Kupa-győztes, valamint bajnoki döntős Szolnok megkeresését” – zárult az egyesület közleménye.
Legfrissebb hírek
Fót: meglepő, de megérdemelt feljutás
Kosárlabda
Tegnap, 10:56
Vedran Bosnic szerint túlteljesített a Szolnok
Kosárlabda
2026.05.31. 09:41
Váradi Benedek: Még éhesebbek voltunk a sikerre!
Kosárlabda
2026.05.30. 09:43
Milos Konakov: Történelmi idényt tudunk magunk mögött
Kosárlabda
2026.05.29. 12:09
Ezek is érdekelhetik