Szegedről erősített az ezüstérmes Szolnok a férfi kosárlabda NB I-ben

A klub keddi tájékoztatásában kitért arra, hogy a 22 éves, hármas-négyes poszton bevethető játékos tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon szerepelt magyar válogatottnak, emellett már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A kosaras az elmúlt két idényt az SZTE-Szedeák együttesénél töltötte, második idényében 36 mérkőzésen átlagosan 9,8 pontot és 5,8 lepattanót ért el.

„A fiatal játékos pályafutása következő állomásaként új kihívást választott, és elfogadta az idei Magyar Kupa-győztes, valamint bajnoki döntős Szolnok megkeresését” – zárult az egyesület közleménye.