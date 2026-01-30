Férfi kosár NB I: kiütéses Alba-siker a Szeged ellen
Az Alba Fehérvár a papírformát hozva simán legyőzte a vendég Szegedet a férfi kosárlabda NB I pénteki mérkőzésén.
A székesfehérváriak gyakorlatilag az első negyedben eldöntötték a meccs sorsát, mivel tíz perc után már 26 ponttal vezettek, végül pedig 53 ponttal diadalmaskodtak. A hazai együttesben hat kosaras dobott tíz pontnál többet.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák 119–66 (36–10, 21–13, 34–21, 28–22)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|16
|15
|1
|1510–1226
|0.969
|31
|2. Szombathely
|17
|14
|3
|1554–1341
|0.912
|31
|3. Fehérvár
|18
|12
|6
|1679–1567
|0.833
|30
|4. Kaposvár
|17
|10
|7
|1524–1491
|0.794
|27
|5. Debrecen
|17
|10
|7
|1383–1405
|0.794
|27
|6. Honvéd
|17
|9
|8
|1381–1349
|0.765
|26
|7. Paks
|17
|9
|8
|1513–1466
|0.765
|26
|8. Sopron
|17
|9
|8
|1383–1361
|0.765
|26
|9. Körmend
|17
|7
|10
|1485–1578
|0.706
|24
|10. Kecskemét
|17
|6
|11
|1340–1444
|0.676
|23
|11. Zalaegerszeg
|17
|6
|11
|1417–1506
|0.676
|23
|12. Pécs
|17
|5
|12
|1433–1471
|0.647
|22
|13. Szeged
|17
|4
|13
|1241–1461
|0.618
|21
|14. Oroszlány
|17
|3
|14
|1381–1558
|0.588
|20
