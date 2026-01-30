Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: kiütéses Alba-siker a Szeged ellen

2026.01.30. 20:22
Fotó: FB/Alba Fehérvár
férfi kosárlabda NB I SZTE-Szedeák Alba Fehérvár
Az Alba Fehérvár a papírformát hozva simán legyőzte a vendég Szegedet a férfi kosárlabda NB I pénteki mérkőzésén.

A székesfehérváriak gyakorlatilag az első negyedben eldöntötték a meccs sorsát, mivel tíz perc után már 26 ponttal vezettek, végül pedig 53 ponttal diadalmaskodtak. A hazai együttesben hat kosaras dobott tíz pontnál többet.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák 119–66 (36–10, 21–13, 34–21, 28–22)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok161511510–12260.969 31 
2. Szombathely171431554–13410.912 31 
3. Fehérvár181261679–15670.833 30 
4. Kaposvár171071524–14910.794 27 
5. Debrecen171071383–14050.794 27 
6. Honvéd17981381–13490.765 26 
7. Paks17981513–14660.765 26 
8. Sopron17981383–13610.765 26 
9. Körmend177101485–15780.706 24 
10. Kecskemét176111340–14440.676 23 
11. Zalaegerszeg176111417–15060.676 23 
12. Pécs175121433–14710.647 22 
13. Szeged174131241–14610.618 21 
14. Oroszlány173141381–15580.588 20 

 

