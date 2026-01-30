Férfi kosár NB I: kiütéses Alba-siker a Szeged ellen

A székesfehérváriak gyakorlatilag az első negyedben eldöntötték a meccs sorsát, mivel tíz perc után már 26 ponttal vezettek, végül pedig 53 ponttal diadalmaskodtak. A hazai együttesben hat kosaras dobott tíz pontnál többet.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Alba Fehérvár–SZTE-Szedeák 119–66 (36–10, 21–13, 34–21, 28–22)