Férfi kosárlabda NB I: távozik a Falco szerb irányítója
A férfi kosárlabda NB I második helyén álló Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szerződést bontott szerb játékosával, Sztrahinja Jovanoviccsal.
A szombathelyi klub hétfőn a Facebook-oldalán közölte, hogy a nyáron Szolnokról érkezett irányító „nem tudta azt a játékot nyújtani, amit elvárt tőle a klub, ezért kezdeményeztük szerződése felbontását”.
A Falco annyit fűzött a hírhez, hogy a szerb játékos pótlásán jelenleg is dolgoznak.
(MTI)
