Férfi kosárlabda NB I: távozik a Falco szerb irányítója

A szombathelyi klub hétfőn a Facebook-oldalán közölte, hogy a nyáron Szolnokról érkezett irányító „nem tudta azt a játékot nyújtani, amit elvárt tőle a klub, ezért kezdeményeztük szerződése felbontását”.

A Falco annyit fűzött a hírhez, hogy a szerb játékos pótlásán jelenleg is dolgoznak.

(MTI)