Férfi kosárlabda NB I: távozik a Falco szerb irányítója

K. Zs.K. Zs.
2026.02.02. 13:15
Sztrahinja Jovanovics (31) a ZTE elleni bajnoki mérkőzésen (Fotó: Hunbasket)
A férfi kosárlabda NB I második helyén álló Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szerződést bontott szerb játékosával, Sztrahinja Jovanoviccsal.

A szombathelyi klub hétfőn a Facebook-oldalán közölte, hogy a nyáron Szolnokról érkezett irányító „nem tudta azt a játékot nyújtani, amit elvárt tőle a klub, ezért kezdeményeztük szerződése felbontását”.

A Falco annyit fűzött a hírhez, hogy a szerb játékos pótlásán jelenleg is dolgoznak.

(MTI)

 

