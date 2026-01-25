Férfi kosárlabda NB I: hosszabbításos Alba-győzelem Kaposváron

A maratoni összecsapás hőse a vendégeket erősítő, válogatott Vojvoda Dávid volt, aki 30 ponttal zárt.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

KOMÉTA-KVGY KAPOSVÁRI KK–ALBA FEHÉRVÁR 98–106 (22–25, 29–20, 22–22, 18–24, 7–15) – hosszabbítás után

Kaposvár, 1600 néző. V: Praksch, Lengyel, Nagy B.

KAPOSVÁR: TRAMMELL 21/6, Szőke 2, ROSICS 16/12, WALKER 17/6, Brown 5. Csere: WILSON 21/6, Tarján 5/3, Paár 4, Simon B. 2, Puska B. 5/3. Edző: Dzunics Braniszlav

FEHÉRVÁR: JOSEPH 16/9, BIGELOW 12, VOJVODA 30/18, PHILMORE 17, Omenaka 12. Csere: Stuckman 3, Pongó Marcell 6, Takács M. 7/6, Filipovics S. 3, Németh A. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–6. 8. p.: 18–13. 14. p.: 31–34. 18. p.: 48–43. 24. p.: 59–54. 29. p.: 65–66. 31. p.: 75–71. 35. p.: 83–83. 40. p.: 91–91. 43. p.: 93–99. 45. p.: 98–104. Kipontozódott: Pongó Marcell (33. p.), Omenaka (39. p.), Paár (43. p.)

MESTERMÉRLEG

Dzunics Braniszlav: – Lepattanózásban és a büntetőterületen belül egyértelműen az Alba dominált. Mi igyekeztünk ezt ellensúlyozni, de a mérkőzés végén már nehezen tudtuk kivédekezni a támadásait. Összességében hasonló volt a meccs a fehérvári találkozóhoz, ezúttal azonban neki jött ki jobban a lépés.

Oliver Vidin: – Különösen fontos volt, hogy végig koncentráltan játsszunk, és bizonyítsuk, ki a csapat igazi vezére, a pályán és azon kívül is. Csapatszinten húsz támadólepattanót szereztünk, ami sokat elmond.