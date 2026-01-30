Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: a NEKA ellen folytatta hibátlan menetelését a Győr

2026.01.30. 18:57
Emilie Hovden legutóbb kétszer volt eredményes a BL-ben (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)
A címvédő és listavezető Győri Audi ETO pénteki győzelmével indult a 13. forduló a női kézilabda NB I-ben: a továbbra is tökéletes mérleggel álló győriek ezúttal a NEKA-t múlták felül idegenben.

A norvég jobbszélső, Emilie Hovden 14 góllal, Lukács Boglárka 11 védéssel járult hozzá a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO sikeréhez. A NEKA legeredményesebb játékosa Szabó Aida volt, ő hétszer talált a hálóba.

A nyáron Brassóba igazoló Afentáler Sára tíz góllal segítette a Vácot a Mosonmagyaróvár feletti sikerhez. Az Európa-liga-csoportkörös óváriaknál Kukely Anna hat találatig jutott.


A kiesőhelyen álló, továbbra is nyeretlen Dunaújváros házigazdaként 39–23-ra kikapott az Alba Fehérvártól. A vendégeknél Emilija Lazics tíz, Zentai Dorottya hét alkalommal volt eredményes. A mindössze nyolc mezőnyjátékost benevező hazaiaknál Horváth Anna hét, Egejuru Euniké Sára hat gólt lőtt.


NŐI KÉZILABDA NB I
13. FORDULÓ
NEKA–Győri Audi ETO KC 27–44 (13–21)
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 20–25 (11–13)
Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC 23–39 (11–22)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr1313483–295+188 26 
2. FTC12111407–286+121 22 
3. Debrecen12102385–298+87 20 
4. Székesfehérvár13913356–318+38 19 
5. Vác13814385–347+38 17 
6. Esztergom12723381–324+57 16 
7. Mosonmagyaróvár13517340–335+5 11 
8. Kisvárda1257315–350–35 10 
9. Szombathely12426343–386–43 10 
10. Vasas12327320–356–36 
11. Budaörs12237302–357–55 
12. NEKA13211320–416–96 
13. Dunaújváros13211305–438–133 
14. Kozármisleny12111270–406–136 

 

 

