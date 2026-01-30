Női kézi NB I: a NEKA ellen folytatta hibátlan menetelését a Győr

A norvég jobbszélső, Emilie Hovden 14 góllal, Lukács Boglárka 11 védéssel járult hozzá a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO sikeréhez. A NEKA legeredményesebb játékosa Szabó Aida volt, ő hétszer talált a hálóba.
A nyáron Brassóba igazoló Afentáler Sára tíz góllal segítette a Vácot a Mosonmagyaróvár feletti sikerhez. Az Európa-liga-csoportkörös óváriaknál Kukely Anna hat találatig jutott.
A kiesőhelyen álló, továbbra is nyeretlen Dunaújváros házigazdaként 39–23-ra kikapott az Alba Fehérvártól. A vendégeknél Emilija Lazics tíz, Zentai Dorottya hét alkalommal volt eredményes. A mindössze nyolc mezőnyjátékost benevező hazaiaknál Horváth Anna hét, Egejuru Euniké Sára hat gólt lőtt.
NŐI KÉZILABDA NB I
13. FORDULÓ
NEKA–Győri Audi ETO KC 27–44 (13–21)
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 20–25 (11–13)
Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC 23–39 (11–22)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|13
|13
|–
|–
|483–295
|+188
|26
|2. FTC
|12
|11
|–
|1
|407–286
|+121
|22
|3. Debrecen
|12
|10
|–
|2
|385–298
|+87
|20
|4. Székesfehérvár
|13
|9
|1
|3
|356–318
|+38
|19
|5. Vác
|13
|8
|1
|4
|385–347
|+38
|17
|6. Esztergom
|12
|7
|2
|3
|381–324
|+57
|16
|7. Mosonmagyaróvár
|13
|5
|1
|7
|340–335
|+5
|11
|8. Kisvárda
|12
|5
|–
|7
|315–350
|–35
|10
|9. Szombathely
|12
|4
|2
|6
|343–386
|–43
|10
|10. Vasas
|12
|3
|2
|7
|320–356
|–36
|8
|11. Budaörs
|12
|2
|3
|7
|302–357
|–55
|7
|12. NEKA
|13
|2
|–
|11
|320–416
|–96
|4
|13. Dunaújváros
|13
|–
|2
|11
|305–438
|–133
|2
|14. Kozármisleny
|12
|1
|–
|11
|270–406
|–136
|2