Női kézi NB I: a NEKA ellen folytatta hibátlan menetelését a Győr

A norvég jobbszélső, Emilie Hovden 14 góllal, Lukács Boglárka 11 védéssel járult hozzá a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO sikeréhez. A NEKA legeredményesebb játékosa Szabó Aida volt, ő hétszer talált a hálóba.

A nyáron Brassóba igazoló Afentáler Sára tíz góllal segítette a Vácot a Mosonmagyaróvár feletti sikerhez. Az Európa-liga-csoportkörös óváriaknál Kukely Anna hat találatig jutott.



A kiesőhelyen álló, továbbra is nyeretlen Dunaújváros házigazdaként 39–23-ra kikapott az Alba Fehérvártól. A vendégeknél Emilija Lazics tíz, Zentai Dorottya hét alkalommal volt eredményes. A mindössze nyolc mezőnyjátékost benevező hazaiaknál Horváth Anna hét, Egejuru Euniké Sára hat gólt lőtt.



NŐI KÉZILABDA NB I

13. FORDULÓ

NEKA–Győri Audi ETO KC 27–44 (13–21)

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE 20–25 (11–13)

Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC 23–39 (11–22)