Mariano Gómez a derbi után: Úgy éreztem magam, mintha egy argentin bajnokin lennék

A télen Zürichből szerződtetett Mariano Gómez a derbin szerezte meg az első NB I-es gólját.

„Úgy éreztem magam, mintha egy argentin bajnokin lennék, olyan hangulata volt a mérkőzésnek. Természetesen örülök, hogy megszereztem az első gólomat, s elmondhatom, nagyon közel áll hozzám Robbie Keane vezetőedzőnk szellemisége, futballról alkotott filozófiája.”

Osváth Attila a múlt héten még a Ferencváros ellen futballozott, most viszont már a IX. kerületiek kezdőcsapatában kapott helyet. A szárnyvédő az M4 Sportnak nyilatkozott a lefújás után.

„Álmodoztam arról, hogy derbin futballozhassak, most ez teljesült. Csütörtökön érkeztem az Üllői útra, és örülök, hogy játszhattam és részese lehettem a nagyszerű győzelemnek. Jól fogadtak a társak, én pedig megpróbáltam segíteni a csapatnak. Rendkívül boldog vagyok.”

Gavriel Kanikovszki bevette az Újpest hálóját.

„Boldog vagyok, hogy góllal járulhattam hozzá a sikerhez, az az igazság, nem volt nehéz dolgom, nagyszerűen jött a labda jobbról, tulajdonképpen csak a kapuba kellett helyeznem.”

Ötvös Bence 88 percet töltött a pályán az Újpest ellen.

„A korai gól magabiztosabbá tett bennünket, tulajdonképpen az első félidőben lerendeztük a meccset, remek érzés volt, hogy ilyen nagyszerű közönség előtt játszhattunk.”

A vesztes újpestiek részéről Gergényi Bence nyilatkozott.

„A szünetben megpróbáltuk rendezni a sorokat, és úgy érzem, stabilabban is futballoztunk. Kár, hogy az első félidőben már eldőlt a meccs.”

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 3–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 779 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: F. Kovacevic (10.), M. Gómez (36.), Kanikovszki (45+1.)