Nemzeti Sportrádió

Mariano Gómez a derbi után: Úgy éreztem magam, mintha egy argentin bajnokin lennék

2026.02.07. 20:21
Mariano Gómez (4) először volt eredményes az NB I-ben (Fotó: Árvai Károly)
Újpest Mariano Gómez Ferencváros
Ahogy beszámoltunk róla, a Ferencváros 3–0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB I 21. fordulójában. Így értékelték a derbit a játékosok.
Labdarúgó NB I
3 órája

Már az első félidőben eldőlt, a Ferencváros három góllal legyőzte hazai pályán az Újpestet

Osváth Attila gólpasszal debütált az FTC-ben, az újpesti Arne Maiert sérülés miatt le kellett cserélni. A zöld-fehérek újra a tabella élére álltak.

A télen Zürichből szerződtetett Mariano Gómez a derbin szerezte meg az első NB I-es gólját.

„Úgy éreztem magam, mintha egy argentin bajnokin lennék, olyan hangulata volt a mérkőzésnek. Természetesen örülök, hogy megszereztem az első gólomat, s elmondhatom, nagyon közel áll hozzám Robbie Keane vezetőedzőnk szellemisége, futballról alkotott filozófiája.”

Osváth Attila a múlt héten még a Ferencváros ellen futballozott, most viszont már a IX. kerületiek kezdőcsapatában kapott helyet. A szárnyvédő az M4 Sportnak nyilatkozott a lefújás után.

„Álmodoztam arról, hogy derbin futballozhassak, most ez teljesült. Csütörtökön érkeztem az Üllői útra, és örülök, hogy játszhattam és részese lehettem a nagyszerű győzelemnek. Jól fogadtak a társak, én pedig megpróbáltam segíteni a csapatnak. Rendkívül boldog vagyok.”

Gavriel Kanikovszki bevette az Újpest hálóját.

„Boldog vagyok, hogy góllal járulhattam hozzá a sikerhez, az az igazság, nem volt nehéz dolgom, nagyszerűen jött a labda jobbról, tulajdonképpen csak a kapuba kellett helyeznem.”

Ötvös Bence 88 percet töltött a pályán az Újpest ellen.

„A korai gól magabiztosabbá tett bennünket, tulajdonképpen az első félidőben lerendeztük a meccset, remek érzés volt, hogy ilyen nagyszerű közönség előtt játszhattunk.”

A vesztes újpestiek részéről Gergényi Bence nyilatkozott.

„A szünetben megpróbáltuk rendezni a sorokat, és úgy érzem, stabilabban is futballoztunk. Kár, hogy az első félidőben már eldőlt a meccs.”

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I
21. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 18 779 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: F. Kovacevic (10.), M. Gómez (36.), Kanikovszki (45+1.)

Újpest Mariano Gómez Ferencváros
