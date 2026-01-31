Hosszabbítás után verte meg a DEAC a Szombathelyt a férfi kosárlabda NB I-ben

Az éllovas Szolnok immár öt mérkőzés óta veretlen, a második Szombathelynek viszont megszakadt az ötmeccses sikersorozata. A Pécs–Kecskemét összecsapáson a vendégek finn válogatott játékosa, Ilari Seppälä 33 pontig jutott.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

DEBRECENI EAC–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 90–84 (19–19, 22–15, 10–19, 27–25, 12–6) – hosszabbítás után

Debrecen, 1000 néző. V: Makrai, Győrffy, Frányó

DEBRECEN: TYUS 19, MÓCSÁN 22/18, WADE 6/3, Flasár B. 2, OSZTOJICS 22. Csere: Pongó Má. 9/9, Hőgye, Szubotics 2, Kovács Á. 8, Gáspár, Neuwirth. Edző: Pethő Ákos

SZOMBATHELY: Váradi 11/9, TANOH DEZ 13, Whelan 3/3, Avery 6/3, TORO 24. Csere: PERL 13/3, Novakovics 2, Keller Á. 6, Bognár 6/3, Jovanovics. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 7–5. 8. p.: 9–16. 12. p.: 26–19. 17. p.: 37–27. 23. p.: 43–42. 30. p.: 49–53. 33. p.: 51–61. 35. p.: 64–64. 37. p.: 64–69. 40. p.: 76–74. 41. p.: 82–78. 45. p.: 88–82

Kipontozódott: Avery (45. p.), Tanoh Dez (45. p.)

MESTERMÉRLEG

Pethő Ákos: – Régóta érzem, hogy képesek vagyunk ilyen szinten kosárlabdázni, most be is bizonyítottuk. A mérkőzés elejétől tapadtunk a Falcóra, sokáig vezettünk, de tízpontos hátrányban sem estünk össze. A rendes játékidő végén akár el is dönthettük volna a csatát, de nem tudom hibáztatni a fiúkat az akkor elkövetett hibákért. A szombathelyieknek jelentősebb rutinja van az éles végjátékok lejátszásában, ám ennek ellenére felülkerekedtünk.

Milos Konakov: – Az első félidőben nem a tőlünk elvárható agresszivitással védekeztünk, de amint ezen változtattunk, átvettük a vezetést. Tízpontos előnynél lezárhattuk volna az összecsapást, de sokat hibáztunk, a hazaiak pedig kihasználták. A támadó térfélen veszítettük el a mérkőzést, a tizennégy gólpassz kevés, a tíz kihagyott büntető pedig nem fér bele.

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 81–86 (16–32, 15–21, 25–13, 25–20)

Ludovika Aréna, 1200 néző. V: Praksch, Söjtöry, Németh P.

HONVÉD: Dimitrijevics 10/3, Nagy Á., RUSH 26/9, VALERIO-BODON 17/9, O’BANNON 13/6. Csere: Kopácsi, Dócs 2, Simmons 6, Simon K. 5/3, Radó 2. Edző: Zlatko Jovanovics

SZOLNOK: SOMOGYI 19/3, KRNJAJSZKI 18/3, Holt, Barnes 14/6, SKEENS 21. Csere: DARTHARD 11/9, Rudner, Wójcik 3, Molnár. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–7. 6. p.: 6–16. 9. p.: 13–29. 14. p.: 21–40. 18. p.: 27–46. 22. p.: 31–56. 27. p.: 43–59. 29. p.: 51–62. 32. p.: 59–71. 35. p.: 71–74. 39. p.: 79–84

Kipontozódott: Barnes (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – A Szolnok nyerte a mérkőzés, de számomra a saját játékosaim a győztesek. Ez az első alkalom, hogy egy vesztes mérkőzés után azt mondom, hogy a játékosaim a győztesek. Ahogy reagáltak a helyzetre, ahogy egy pillanatra sem adták fel, még huszonöt pontos hátrányban sem a harmadik negyedben… Így különösen a jó védekezésünknek köszönhetően vissza is jöttünk egy egylabdás mérkőzésre.

Vedran Bosnic: – Nagyon érdekes mérkőzést láthattak a nézők. Nekünk jól sikerült az első félidő, sok mindent jól csináltunk, úgy éreztem, hogy még a huszonkettőnél is nagyobb lehetett volna az előnyünk, mert sok büntetődobást elhibáztunk. Talán túlságosan megnyugodtunk a harmadik negyed elején, a Honvéd elkapta a ritmust, távolról és nehéz helyzetekből is jól dobott, így visszakapaszkodott a mérkőzésbe.

EGIS KÖRMEND–KOMETA-KVGY KAPOSVÁRI KK 89–102 (24–30, 18–27, 18–21, 29–24)

Körmend, 1900 néző. V: Dr. Mészáros, Jakab, Kapusi

KÖRMEND: MOORE 24/6, Longino 7/3, Ferencz 14/9, Durázi 4, GRIMES 18. Csere: Kiss B., CARTER 15/3, Ivosev 7. Edző: Matthias Zollner

KAPOSVÁR: TRAMMELL 25/15, Rosics 9/9, WILSON 10, Filipovity 2, BROWN 18/3. Csere: Walker 14/6, TARJÁN 11/6, Paár 5, Szőke 8/3, Simon. Edző: Dzunics Braniszlav

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–11. 7.p.: 18–28. 14. p.: 28–41. 18. p.: 40–57. 23. p.: 48–63. 27. p.: 51–70. 33. p.: 69–82. 38. p.: 78–92

Kipontozódott: Carter (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Reménykedtem abban, hogy megtaláljuk az utat a győzelem felé, de az első félidőben nagyon gyengén védekeztünk, nagy előnyhöz segítettük az ellenfelünket, amelynek játékosai kiválóan dobtak. Védekezést váltottunk, sikerült felzárkóznunk, de annyi energiánk már nem maradt, hogy a magunk javára fordítsuk a mérkőzést.

Dzunics Braniszlav: – Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, sok mindent sikerült megvalósítanunk abból, amit elterveztünk. Jó százalékkal értékesítettük a dobásokat, és a védekezésünk is többnyire megfelelő volt. A végén egy kissé kiengedtünk, de a döntő pillanatokban ismét jól koncentráltunk.

ZALAKERÁMIA ZTE KK–ATOMERŐMŰ SE 70–94 (19–21, 13–18, 19–36, 19–19)

Zalaegerszeg, 1020 néző. V: Nagy, Minár, Sörlei (Hartyáni)

ZALAEGERSZEG: HUNTER 15/9, Takács Mi. 6, Kucsora 8/3, Bibbs 6, VARENCE 26/6. Csere: Mokánszki 9/3, Szalay, Csátaljay. Edző: Kosztasz Mexasz

PAKS: BLUIETT 18/12, Halmai 3/3, EDWIN 16/6, BENKE 20/12, EDOSOMWAN 14. Csere: Cohill 3/3, Smith 8, Révész 2, Hawkins 7/3, Géringer, Arnold 3. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–11. 5. p.: 8–14. 8. p.: 19–21. 14. p.: 21–26. 17. p.: 28–31. 19. p.: 32–37. 23. p.: 39–52. 28. p.: 50–69. 33. p.: 58–81. 38. p.: 64–91

MESTERMÉRLEG

Kosztasz Mexasz: – Nehéz mérkőzést játszottunk, az első félidőben öt percig akadozott a gépezet, utána már végigküzdöttük a találkozót. Tudomásul kell venni, hogy hat emberrel játszottunk, ez ilyen jó csapat ellen kevés. Remélem, egyre több sérültünk felépül, s akkor újra jó csapatunk lesz.

Kosztasz Flevarakisz: – Tudtuk, hogy a ZTE-nek vannak problémái, készültünk erre, célunk az volt, hogy jól játsszunk. Negyven percig a fiúk nagy energiákat mozgósítottak, így elértük azt, hogy a találkozó hajrájában a fiatalokat és a két új amerikai légióst is pályára tudtuk küldeni, hogy kellő lehetőséget kapjanak.

SOPRON KC–MVM–OSE LIONS 73–76 (18–14, 19–24, 18–21, 18–17)

Sopron, 1600 néző. V: Kapitány, Földesi Á., Téczely

SOPRON: THOMPSON 17, MESZLÉNYI 11/6, Hajdu 5/3, Kucsera 11/6, FLASÁR Z. 17. Csere: Sherman 5/3, Kovács B. 7/3, Takács K., Bősze, Kovács Á. Edző: Gasper Potocnik

OROSZLÁNY: WILLIAMS 16/6, Balsay 3/3, Sertovic 13/3, Sövegjártó, SEJFIC 15. Csere: Csuti, RANDOLPH 15/3, TAKÁCS ZS.12/6, Major 2, Peringer, Ruják. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–4. 8. p.: 17–6. 12. p.: 18–17. 15. p.: 23–24. 19. p.: 35–34. 22. p.: 41–43. 25. p.: 44–54. 28. p.: 52–57. 32. p.: 57–64. 35. p.: 63–66. 38. p.: 70–68

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Minden tiszteletem azoké a játékosoké, akik készen álltak a játékra, s mindent beleadtak, negyven percen keresztül küzdöttek. Természetesen voltak hullámvölgyeink, de a végén volt lehetőségünk megnyerni a meccset – sajnos nem sikerült élni vele.

Forray Gábor: – Nagy győzelmet arattunk. Vitathatatlan, hogy a végén a szerencsésebb csapat nyert, de ennyi fordulóból egyszer nekünk is lehet szerencsénk. Megdolgoztunk érte, de összességében úgy érzem, még az út elején járunk, most áll össze a csapatunk. Ha teljes kerettel vagyunk, akkor tudunk dolgozni, bízom abban, hogy ez folytatódni fog, és végre hazai pályán is fogunk tudni mérkőzést nyerni.

NKA UNIVERSITAS PÉCS–DUNAASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 86–69 (25–25, 24–13, 22–21, 15–10)

Pécs, 900 néző. V: Goda, Kovács N., Lengyel

PÉCS: ABELL 29/12, Bor, DURMO 23, MELEG 12/6, Marinkovics 4. Csere: Lukácsi 2, BRBAKLICS 12/3, Mezőfi 4/3, Rátgéber T. Edző: Sebastjan Krasovec

KECSKEMÉT: SEPPALA 33/24, Wittmann 4, DAUTOVICS 14/3, TOMASEVICS 14/9, Karahodzsics 3. Csere: Schöll, Ivkkovics M. 1, Jarvi, Kelenföldi. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–10. 8. p.: 21–22. 13. p.: 30–30. 17. p.: 38–33. 22. p.: 49–44. 28. p.: 68–55. 33. p.: 75–59

Kipontozódott: Durmo (38. p.), Seppälä (38, p.)

MESTERMÉRLEG

Sebastjan Krasovec: – Két fontos győzelmen vagyunk túl. A nézőtérről lehet, hogy úgy tűnt, nem ez volt a legjobb játékunk, de elégnek bizonyult a sikerhez. Túl vagyunk az év eleji hajtáson.

Ivkovics Sztojan: – Megérdemelt pécsi siker született. Mi inkább csak futottunk az eredmény után, a lepattanók megszerzésében alulmaradtunk, ráadásul akadtak bőven eladott labdáink is.