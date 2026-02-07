Nemzeti Sportrádió

Vámos Petra vezérletével nyert a Metz a női kézilabda Bajnokok Ligájában

2026.02.07. 20:33
null
Vámos Petra és Léna Grandveau (Fotó: Metz Handball/Facebook)
Hazai pályán nyert a Metz, és már csak egy lépésre van attól, hogy kvalifikálja magát a negyeddöntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Győzött az Esbjerg is az A-csoportban, míg a másik nyolcasban az Ikast begyűjtötte a két pontot, és beérte a második helyen álló FTC-t.

A Metz 16 perc után öt góllal vezetett, ám egyenlített a Gloria Bistrita. A mérkőzés 21–20-ig kifejezetten szoros maradt, utána viszont a franciák négygólos előnyre tettek szert, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. A mezőny egyik legeredményesebb játékosa Vámos Petra volt, aki nyolc próbálkozásból hétszer vette be a vendégek kapuját – a másik oldalon Danila So Delgado ugyanennyiszer volt eredményes, míg a Metz másik magyarja, Albek Anna három gólt szerzett. 29–26

Az Esbjerg simábban nyert, miután az első félidőben hat góllal is vezetett, a szünet után pedig nyolcgólos is volt a különbség. A dánok legjobbja (nem először) Henny Reistad volt, aki 17 lövésből 15 (!) alkalommal vette be a Storhamar kapuját – a norvégoknál Anniken Obaidli 14 gólt szerzett ugyanennyi kísérletből. 33–39

A B-csoportban az Ikast 16–16 után ellépett három góllal, ám sokáig tartotta magát a Krim Ljubljana. A dánok aztán 25–24-es vezetésüket követően csináltak egy 6–1-et, és a szlovénok már csak faragni tudtak a hátrányukból. Az Ikast pontszámban beérte a vasárnap pályára lépő FTC-t. 33–35

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román) 29–26 (16–14)
Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán) 33–39 (15–20)
DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) 29–23 (20–11)
Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 34–22 (18–14)

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. GYŐR12111400–302+9822
2. Metz12102380–314+6620
3. Esbjerg12813403–354+4917
4. Gloria Bistrita1266354–374–2012
5. DEBRECEN1257345–366–2110
6. Borussia Dortmund1248335–377–428
7. Storhamar12210315–349–344
8. Buducsnoszt121110289–385–963

B-CSOPORT
Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán) 33–35 (16–17)
Vasárnap
14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
16.00: Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Brest1192369–324+4518
2. FTC1183340–312+2816
3. Ikast1284371–350+2116
4. Odense11713364–337+2715
5. CSM Bucuresti1174344–314+3014
6. Podravka11218311–347–365
7. Ljubljana12219312–363–515
8. Sola11110283–347–641

 

 

