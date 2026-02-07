Vámos Petra vezérletével nyert a Metz a női kézilabda Bajnokok Ligájában

A Metz 16 perc után öt góllal vezetett, ám egyenlített a Gloria Bistrita. A mérkőzés 21–20-ig kifejezetten szoros maradt, utána viszont a franciák négygólos előnyre tettek szert, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. A mezőny egyik legeredményesebb játékosa Vámos Petra volt, aki nyolc próbálkozásból hétszer vette be a vendégek kapuját – a másik oldalon Danila So Delgado ugyanennyiszer volt eredményes, míg a Metz másik magyarja, Albek Anna három gólt szerzett. 29–26

Az Esbjerg simábban nyert, miután az első félidőben hat góllal is vezetett, a szünet után pedig nyolcgólos is volt a különbség. A dánok legjobbja (nem először) Henny Reistad volt, aki 17 lövésből 15 (!) alkalommal vette be a Storhamar kapuját – a norvégoknál Anniken Obaidli 14 gólt szerzett ugyanennyi kísérletből. 33–39

A B-csoportban az Ikast 16–16 után ellépett három góllal, ám sokáig tartotta magát a Krim Ljubljana. A dánok aztán 25–24-es vezetésüket követően csináltak egy 6–1-et, és a szlovénok már csak faragni tudtak a hátrányukból. Az Ikast pontszámban beérte a vasárnap pályára lépő FTC-t. 33–35

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román) 29–26 (16–14)

Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán) 33–39 (15–20)

DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) 29–23 (20–11)

Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 34–22 (18–14)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. GYŐR 12 11 – 1 400–302 +98 22 2. Metz 12 10 – 2 380–314 +66 20 3. Esbjerg 12 8 1 3 403–354 +49 17 4. Gloria Bistrita 12 6 – 6 354–374 –20 12 5. DEBRECEN 12 5 – 7 345–366 –21 10 6. Borussia Dortmund 12 4 – 8 335–377 –42 8 7. Storhamar 12 2 – 10 315–349 –34 4 8. Buducsnoszt 12 1 1 10 289–385 –96 3

B-CSOPORT

Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán) 33–35 (16–17)

Vasárnap

14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

16.00: Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)