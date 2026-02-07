Vámos Petra vezérletével nyert a Metz a női kézilabda Bajnokok Ligájában
A Metz 16 perc után öt góllal vezetett, ám egyenlített a Gloria Bistrita. A mérkőzés 21–20-ig kifejezetten szoros maradt, utána viszont a franciák négygólos előnyre tettek szert, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. A mezőny egyik legeredményesebb játékosa Vámos Petra volt, aki nyolc próbálkozásból hétszer vette be a vendégek kapuját – a másik oldalon Danila So Delgado ugyanennyiszer volt eredményes, míg a Metz másik magyarja, Albek Anna három gólt szerzett. 29–26
Az Esbjerg simábban nyert, miután az első félidőben hat góllal is vezetett, a szünet után pedig nyolcgólos is volt a különbség. A dánok legjobbja (nem először) Henny Reistad volt, aki 17 lövésből 15 (!) alkalommal vette be a Storhamar kapuját – a norvégoknál Anniken Obaidli 14 gólt szerzett ugyanennyi kísérletből. 33–39
A B-csoportban az Ikast 16–16 után ellépett három góllal, ám sokáig tartotta magát a Krim Ljubljana. A dánok aztán 25–24-es vezetésüket követően csináltak egy 6–1-et, és a szlovénok már csak faragni tudtak a hátrányukból. Az Ikast pontszámban beérte a vasárnap pályára lépő FTC-t. 33–35
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
Metz Handball (francia)–Gloria Bistrita (román) 29–26 (16–14)
Storhamar HE (norvég)–Team Esbjerg (dán) 33–39 (15–20)
DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) 29–23 (20–11)
Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 34–22 (18–14)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|12
|11
|–
|1
|400–302
|+98
|22
|2. Metz
|12
|10
|–
|2
|380–314
|+66
|20
|3. Esbjerg
|12
|8
|1
|3
|403–354
|+49
|17
|4. Gloria Bistrita
|12
|6
|–
|6
|354–374
|–20
|12
|5. DEBRECEN
|12
|5
|–
|7
|345–366
|–21
|10
|6. Borussia Dortmund
|12
|4
|–
|8
|335–377
|–42
|8
|7. Storhamar
|12
|2
|–
|10
|315–349
|–34
|4
|8. Buducsnoszt
|12
|1
|1
|10
|289–385
|–96
|3
B-CSOPORT
Krim Ljubljana (szlovén)–Ikast Handbold (dán) 33–35 (16–17)
Vasárnap
14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
16.00: Odense Handbold (dán)–HC Podravka (horvát)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Brest Bretagne (francia)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brest
|11
|9
|–
|2
|369–324
|+45
|18
|2. FTC
|11
|8
|–
|3
|340–312
|+28
|16
|3. Ikast
|12
|8
|–
|4
|371–350
|+21
|16
|4. Odense
|11
|7
|1
|3
|364–337
|+27
|15
|5. CSM Bucuresti
|11
|7
|–
|4
|344–314
|+30
|14
|6. Podravka
|11
|2
|1
|8
|311–347
|–36
|5
|7. Ljubljana
|12
|2
|1
|9
|312–363
|–51
|5
|8. Sola
|11
|–
|1
|10
|283–347
|–64
|1